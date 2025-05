Criança morre afogada após cair de embarcação durante mudança no AM

Corpo foi encontrado por moradores nesta segunda-feira (5), após um dia de buscas iniciadas no domingo (4).

Uma criança de 3 anos morreu afogada após cair de uma embarcação durante a mudança de sua família no Lago Estácio, na zona rural de Barreirinha, interior do Amazonas. O corpo foi encontrado por moradores nesta segunda-feira (5), após um dia de buscas iniciadas no domingo (4).

A família se deslocava de uma comunidade da área de várzea para outra em terra firme, por causa da cheia na região, segundo a Defesa Civil do município. Durante a travessia, a criança caiu acidentalmente na água e desapareceu.

Moradores e familiares iniciaram as buscas imediatamente após o desaparecimento. O corpo foi localizado na manhã do dia seguinte por voluntários.

“Acabamos de achar a criança no rio, infelizmente, muito triste. Acabou de boiar nesse momento. Estamos aqui com bastante pessoas compromissadas que vieram dar esse apoio e, graças a Deus, conseguimos ter êxito”, disse um dos envolvidos nas buscas.

O corpo foi levado para necropsia e será entregue à família. O sepultamento vai ocorrer no cemitério do Distrito de Pedras, na zona rural de Barreirinha.

