Wilson Lima investe R$ 2,8 milhões no setor primário de Itacoatiara

O governador Wilson Lima destinou R$ 2,8 milhões em investimentos ao setor primário de Itacoatiara (a 176 km de Manaus), com entrega de linhas de crédito, implementos agrícolas e apoio à agricultura familiar. A agenda aconteceu nesta quarta-feira (04/06) e contemplou produtores, associações e escolas do município.

“A minha vinda a Itacoatiara é um reencontro com o compromisso que eu assumi com as famílias do estado do Amazonas, que é o de levar obras, ações e benefícios que transformam a vida das pessoas”, afirmou o governador Wilson Lima.

Merenda escolar e mobiliário

Foi assinado contrato no valor de R$ 1,3 milhão pelo Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), garantindo o fornecimento de alimentos regionais para a rede estadual de ensino. Também foi pago um contrato de mais de R$ 43 mil, pelo Programa do Mobiliário Escolar (Promove), para equipar as escolas estaduais com novos mobiliários.

Equipamentos agrícolas e materiais

A ADS (Agência de Desenvolvimento Sustentável) realizou a entrega de 16 aeradores (R$ 43,5 mil) e 2,5 mil sacos de ráfia (R$ 11,6 mil), por meio de Termo de Doação Onerosa. Os itens são destinados ao fortalecimento da produção rural local.

Apoio à agricultura familiar

A Sepror (Secretaria de Produção Rural) comprou quatro toneladas de alimentos de 15 agricultores familiares, com investimento de R$ 39 mil. Os alimentos serão entregues à Associação Mãos Solidárias para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade.

Também foram entregues certificados digitais a associações e cooperativas, além de um kit de casa de farinha para a Associação Grupo Formigueiro, com objetivo de formalizar e fortalecer a cadeia produtiva da mandioca.

O Fundo de Promoção Social (FPS) repassou mais de R$ 1 milhão a cinco associações agrícolas. Os recursos visam mecanizar o trabalho no campo, facilitar o escoamento da produção e melhorar a renda das famílias.

“Temos um longo caminho pela frente com a seca, mas com a ajuda do Governo do Amazonas estamos conseguindo. Esse apoio é muito importante porque traz dignidade para o produtor rural. E vejo que existe essa preocupação com a gente”, disse o produtor Adriano Teixeira, de 46 anos, um dos beneficiados.

Crédito rural e documentos

Mais de R$ 387 mil em crédito rural foram liberados por meio do Idam e da Afeam, contemplando produtores de bovinocultura, piscicultura e cultivo de mandioca. Do total, R$ 242 mil foram investidos em implementos agrícolas, e R$ 145 mil no custeio da produção.

Os agricultores também receberam 194 documentos rurais:

135 Cartões do Produtor Primário (CPP)

42 Cadastros da Agricultura Familiar (CAF)

17 Cadastros Ambientais Rurais (CAR)

Acessibilidade

Como parte do programa “Inclusão sobre Rodas”, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência entregou 20 cadeiras de rodas para moradores do município. A ação busca zerar a fila de espera por equipamentos no interior.

