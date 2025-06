PGE-AM alinha ações jurídicas com Boi Garantido

Reunião reforça compromisso do Estado com o Festival de Parintins e a correta aplicação do fomento cultural

A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM) recebeu, nesta quarta-feira (4), os representantes do boi-bumbá Garantido para mais uma reunião preparatória do 58º Festival Folclórico de Parintins. O encontro teve como foco o alinhamento jurídico e a correta aplicação dos recursos públicos repassados aos bois.

A agenda faz parte de uma série de reuniões com os bois-bumbás e seus departamentos jurídicos. Assim como no encontro com o Caprichoso, realizado em 27 de maio, a iniciativa reforça o papel da PGE-AM no suporte legal às agremiações culturais.

Reunião reforça apoio jurídico e transparência

Participaram da reunião o procurador-geral do Estado, Giordano Bruno Costa da Cruz, o presidente do Garantido, Fred Góes, o vice-presidente Marialvo Brandão e o advogado Raul Góes.

“Faz parte do papel da PGE-AM entender como estão os bois juridicamente. E assegurar que os recursos sejam empregados de forma correta para essas instituições, que fazem do Amazonas um exemplo de execução de política pública cultural na Amazônia e no Brasil”, afirmou o procurador.

Garantido valoriza parceria com o Estado

O presidente do Garantido agradeceu a iniciativa da PGE-AM e destacou a importância do apoio estatal.

“A Procuradoria é um braço que pode nos ajudar muito, esse alinhamento é fundamental”, disse Fred Góes.

Ele também frisou a relevância do fomento para o funcionamento do boi:

“Hoje a folha de pagamento do boi é praticamente toda custeada com recursos do Estado. O Festival de Parintins não sobreviveria sem a mão do Estado”, completou.

Governo do Amazonas reforça compromisso com o festival

No dia 26 de maio, o Governo do Amazonas, realizou o repasse de R$ 10 milhões aos bois Caprichoso e Garantido, sendo R$ 5 milhões para cada. O investimento reafirma o compromisso do Estado com o Festival de Parintins, um dos maiores eventos culturais do Brasil.

(*) Com informações da assessoria

