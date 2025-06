VÍDEO: Forças de segurança realizam megaoperação no Viver Melhor 2

Na noite desta quarta-feira (4), uma megaoperação policial foi deflagrada no conjunto Viver Melhor 2, localizado na Zona Norte de Manaus. A ação é realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento da Área Norte (CPA-Norte), com o objetivo de combater o avanço da criminalidade na região.

De acordo com o capitão Caio Carvalho, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), mais de 30 viaturas participam da ofensiva.

A ação conta com apoio de várias forças policiais especializadas, incluindo Força Tática, ROCAM, CPE, COE, Canil da PM, além do Batalhão de Trânsito e agentes do Detran-AM, com uso de plataforma de monitoramento.

“A gente está no intuito de diminuir a questão da criminalidade na área, que está um pouco elevada. Ocupamos o terreno de maneira determinada e vamos permanecer por tempo indeterminado para proteger a população, como sempre”, afirmou Caio Carvalho.

Durante a operação, abordagens estão sendo realizadas e veículos fiscalizados. Segundo o oficial, a presença da polícia é voltada à garantia da segurança dos cidadãos de bem, e apenas quem insiste no caminho do crime precisa se preocupar.

“Temos expertise policial. Ninguém aqui entrou na polícia ontem. A gente consegue ver no olhar quando alguém está na maldade. Se estiver no erro, vai ser preso”, completou.

A Polícia Militar reforça que a operação permanecerá em curso por tempo indeterminado, com foco em garantir tranquilidade aos moradores da região e desarticular possíveis atividades criminosas.

