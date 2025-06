Suposta briga entre moradores de rua termina com um morto

A vítima foi identificada apenas como "Neto" e, de acordo com testemunhas, teria sido brutalmente agredida a pauladas por outro morador de rua

Manaus (AM) – Um homem foi encontrado morto em uma calçada da rua Tabosa Miranda, no bairro Cidade Nova, Núcleo 23, na Zona Norte de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (5). Segundo informações preliminares, a morte teria ocorrido após uma briga entre moradores de rua.

A vítima foi identificada apenas como “Neto” e, de acordo com testemunhas, teria sido brutalmente agredida a pauladas por outro morador de rua. Ele sofreu traumatismo craniano e morreu no local.

A Polícia Civil foi acionada para registrar a ocorrência, e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo. O autor do crime ainda não foi identificado, e o caso deve ser investigado.

Outro homicídio

Ainda na madrugada desta quinta-feira (5), outro homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na rua Galileia, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O corpo da vítima estava caído no chão, com a cabeça ensanguentada.

A polícia constatou que ele foi executado com vários tiros na região da cabeça. O autor do crime ainda não foi identificado. O caso será investigado para esclarecer a motivação do homicídio, e câmeras de segurança da área poderão auxiliar a polícia nas apurações.

Leia mais:

Dois traficantes são mortos e polícia apreende maior carga de drogas do ano no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱