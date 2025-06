Dois traficantes são mortos e polícia apreende maior carga de drogas do ano no AM

Dois traficantes morreram durante um intenso confronto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), neste domingo (1º/6), durante uma operação que resultou na apreensão de 6,5 toneladas de drogas no rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.

A ação foi conduzida pela Companhia de Operações Especiais (COE), com apoio da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM) e da Direção Antidrogas da Polícia Nacional do Peru (DIRANDRO).

Segundo a PM, os criminosos estavam em uma lancha de alta potência, usada para transportar grandes quantidades de maconha tipo skunk, cocaína e oxi. Ao perceberem a aproximação das equipes, eles reagiram com tiros e deram início ao confronto.

O tiroteio ocorreu nas proximidades da comunidade ribeirinha Paraná do Supiá, justamente durante a tradicional Festa do Mapará, o que causou pânico entre moradores. Vídeos gravados por ribeirinhos mostram os disparos no meio do rio, em meio à movimentação de famílias e embarcações.

Durante a ação, os policiais apreenderam armas de grosso calibre, entre elas fuzis e uma metralhadora .50, armamento de uso restrito e alto poder destrutivo. Os dois suspeitos mortos ainda não foram identificados. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

A droga será oficialmente pesada e apresentada em coletiva. Segundo as autoridades, esta é uma das maiores apreensões do ano no estado e representa um duro golpe no tráfico de drogas que atua na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

