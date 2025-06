Após 3 anos, MPF denuncia ‘Colômbia’ por mandar matar Bruno e Dom no AM

Segundo o MPF, “Colômbia” ordenou a morte do indigenista e do jornalista britânico, executados de forma cruel, sem chance de defesa.

Três anos após os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips no Vale do Javari, no interior do Amazonas, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou nesta quarta-feira (5) Rubem Dário da Silva Villar, conhecido como “Colômbia”, como mandante dos crimes.

A denúncia foi apresentada pelo procurador da República Guilherme Diego Rodrigues Leal à Justiça Federal em Tabatinga, com apoio do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ). O MPF também solicitou o fim do sigilo dos autos.

Bruno e Dom desapareceram em 5 de junho de 2022, e as buscas mobilizaram autoridades, indígenas e a imprensa. Pouco depois, em julho daquele ano, o MPF denunciou Amarildo da Costa Oliveira (“Pelado”), Oseney da Costa de Oliveira (“Dos Santos”) e Jefferson da Silva Lima (“Pelado da Dinha”) por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os três viraram réus e foram presos preventivamente.

Em outubro de 2023, a Justiça decidiu levar os três a júri popular. Já em junho de 2024, cinco outros homens foram denunciados por participar da ocultação dos corpos, sendo que quatro deles também respondem por corrupção de menor.

Amarildo e Jefferson seguem presos. Oseney está em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico enquanto aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça, já que o MPF recorreu para incluí-lo no julgamento com os demais.

