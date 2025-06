Amazonas inicia mutirão com mais de 40 mil cirurgias eletivas para reduzir filas no SUS

Ação do Governo do Estado busca reduzir filas e agilizar procedimentos no SUS

O Governo do Amazonas lançou, nesta quinta-feira (5), um mutirão de cirurgias eletivas que vai disponibilizar mais de 40 mil procedimentos extras na rede pública de saúde. A ação visa reduzir o tempo de espera de pacientes agendados pelo Sistema de Regulação (Sisreg) e ampliar o acesso da população a especialidades como cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, urologia, oftalmologia, proctologia e dermatologia.

Durante o anúncio, realizado na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), o governador Wilson Lima destacou a meta de encontrar um equilíbrio na demanda cirúrgica da rede estadual. “Queremos garantir que no futuro não seja necessário realizar mutirões, porque nossas unidades já estarão funcionando em pleno ritmo, com estrutura suficiente para atender os pacientes com agilidade”, afirmou.

Além da FHAJ, outras cinco unidades da capital vão reforçar o atendimento: Hospitais Delphina Aziz, Fundação Alfredo da Matta (Fuham), Maternidade Chapot Prevost, Instituto da Criança do Amazonas (Icam) e Hospital Infantil Dr. Fajardo. No total, estão previstas 30.150 cirurgias em Manaus e 10 mil no interior, realizadas em parceria com as prefeituras municipais.

O investimento no mutirão é de R$ 186,6 milhões, sendo R$ 155,5 milhões do Tesouro Estadual e R$ 31 milhões em recursos federais. A iniciativa faz parte do programa Saúde Amazonas e eleva a previsão de cirurgias em 2025 de 291 mil para 331.550 procedimentos.

Atendimento ampliado

O mutirão será viabilizado com a ampliação dos horários de atendimento, incluindo noites, fins de semana e feriados. Também será adotado um modelo de credenciamento por produção, o que permitirá que mais prestadores de serviços de saúde participem da ação, aumentando a capacidade de atendimento.

Na FHAJ, os pacientes com indicação para cirurgias de hérnia e vesícula já começaram a ser chamados desde 30 de maio. Os convocados passam por todos os exames pré-operatórios e avaliação médica dentro da própria unidade.

Depoimento de paciente

Bruno da Silva, 35 anos, foi um dos primeiros pacientes beneficiados. Após ser operado de hérnia inguinal, ele celebrou a recuperação. “Essa cirurgia era muito importante. Ela limitava minhas atividades. Agora estou bem, e agradeço ao governador por essa oportunidade”, disse.

Agendamento pelo Saúde AM Digital

Os pacientes com pedidos registrados no Sisreg serão convocados por meio da Assistente Virtual do Saúde AM Digital, pelo WhatsApp (92) 3190-1504. É essencial que os pacientes respondam à mensagem para garantir o agendamento da triagem e dos exames. Se considerados aptos, eles já serão encaminhados para a cirurgia.

Programa Opera+ Amazonas

Criado em 2021, o Opera+ Amazonas tem o objetivo de reduzir a demanda reprimida por cirurgias no estado e faz parte das estratégias de modernização e humanização do atendimento à saúde pública no Amazonas.

