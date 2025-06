Cetam abre mais de 9,2 mil vagas para cursos gratuitos em Manaus; confira

As inscrições online vão de 7h do dia 10 até 23h59 do dia 11 de junho de 2025

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre 9.295 vagas para cursos gratuitos de Qualificação Profissional em Manaus. As inscrições online vão de 7h do dia 10 até 23h59 do dia 11 de junho de 2025, pelo site https://cursos.cetam.am.gov.br.

O edital completo está no portal do Cetam (www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes). Leia com atenção para saber sobre cursos, locais, horários, documentos e pré-requisitos. A leitura antecipada evita problemas na inscrição.

Novidade no edital: o candidato pode cancelar a inscrição uma única vez para o mesmo curso e se reinscrever se ainda houver vagas.

Destaques dos novos cursos:

🎮 Desenvolvedor de Games com Unity 3D

🧪 Desenvolvedor de Teste de Software

📱 Desenvolvedor de Aplicações Móveis com Android

💻 Informática para Adolescentes

👵 Tecnologias Digitais para Pessoa Idosa

✂️ Assistente de Corte e Escova de Cabelos

💇‍♂️ Cabeleireiro: Alinhamento dos Fios

🔥 Bombeiro Hidráulico

🧩 Agente de Inclusão para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

🍸 Bartender

As aulas começam em 30 de junho de 2025, após confirmação presencial da matrícula.

