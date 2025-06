Poupança tem saldo positivo após quatro meses de perdas

Depósitos superaram saques em R$ 336,87 milhões no mês, segundo dados do Banco Central; rendimento no período foi de R$ 6 bilhões

Após uma sequência de quatro meses seguidos com registros de mais saques do que depósitos, o saldo da aplicação na caderneta de poupança ficou positivo no mês de maio, em R$ 336.87 milhões, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira (6) pelo Banco Central (BC).

De acordo com o Relatório de Poupança, os rendimentos creditados em maio nas contas de poupança somaram R$ 6 bilhões, e o saldo se manteve pouco acima de R$ 1 trilhão.

Poupança com saldo positivo

O saldo positivo obtido em maio decorre de um total de R$ 365,1 bilhões em depósitos, ante aos R$ 364,7 bilhões sacados das poupanças. Em abril, os saques superaram os depósitos em R$ 6,4 bilhões.

No acumulado em 2025, as cadernetas de poupança registraram saldo total de R$ 51,77 bilhões em resgates.

Entre as razões para os saques na poupança está a manutenção da Selic – a taxa básica de juros – em alta, o que estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho. Atualmente, a Selic está em 14,75%.

Como funciona a Selic?

A poupança é uma das modalidades de investimento mais populares do Brasil, oferecida por todos os bancos e voltada principalmente para o pequeno investidor. Com liquidez diária, ela permite que o valor aplicado possa ser sacado a qualquer momento, sem perda do rendimento acumulado até a data de aniversário da aplicação — ou seja, a cada 30 dias.

O rendimento da poupança varia conforme a taxa Selic. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como atualmente, o retorno é fixado em 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Já quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5%, o rendimento corresponde a 70% da Selic mais a TR. Apesar da rentabilidade menor em relação a outras opções do mercado, a poupança se mantém atrativa pela segurança, simplicidade e isenção de imposto de renda para pessoas físicas.

* Com informações da Agência Brasil

