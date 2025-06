Homem que ameaçou decapitar mulher é preso no AM

PC-AM e PCAC prendem agressor por descumprir medida protetiva e ameaçar vítima com arma de fogo.

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (5), após descumprir uma medida protetiva, ameaçar sua companheira de 37 anos e manter posse ilegal de arma de fogo. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em parceria com a Polícia Civil do Acre (PCAC), em uma comunidade próxima ao município de Sena Madureira (AC).

Ameaças e violência doméstica

Segundo o delegado Gustavo Kallil, da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre, a vítima sofria ameaças constantes. O agressor chegou a afirmar que iria decapitá-la com um facão.

Em outro momento, ele efetuou disparos com uma espingarda calibre 32 em direção ao chão. Fragmentos do tiro atingiram uma das filhas do casal, agravando ainda mais a situação.

“Devido às atitudes do homem, a vítima solicitou medida protetiva para que ele não se aproximasse. No entanto, o indivíduo não saiu da residência, continuando as ameaças”, contou o delegado.

Prisão e procedimentos legais

A equipe da 61ª DIP iniciou diligências e localizou o homem na comunidade. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Sena Madureira com a arma apreendida.

“Independentemente da distância, a PC-AM está sempre à disposição da comunidade, pronta para atender às demandas da população e empenhada em identificar e levar os responsáveis à Justiça”, finalizou o delegado.

O agressor responderá por:

Descumprimento de medida protetiva

Ameaça majorada

Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido

Ele está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

