Barbeiro estupra enteado após morte de companheira em Manaus

Um barbeiro de 48 anos foi preso, na quinta-feira (5), por estupro de vulnerável contra seu enteado de sete anos. A prisão foi realizada no local de trabalho do suspeito, uma barbearia no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Denúncias

Segundo a delegada Mayara Magna, adjunta da Depca, as investigações iniciaram-se após denúncias feitas pela tia da vítima. Os abusos começaram após a morte da mãe da criança, no final de 2024.

“Esse é um crime chocante e hediondo, agravado pelo fato de o suspeito ser uma figura paterna para a criança, que o chamava de ‘papai’. Ele cuidava do menino desde o nascimento, mas, após o falecimento da mãe, a criança passou a ser criada pela tia, visitando o padrasto aos fins de semana. Foi nesse período que os abusos começaram”, explicou a delegada.

Conforme a autoridade policial, o padrasto se aproveitava da vulnerabilidade emocional da criança e do afeto que ela tinha por ele para cometer os abusos. Ele levava o menino à noite para o quarto, onde assistia a vídeos pornográficos e praticava toques inadequados de cunho sexual.

“A vítima, que chorava e pedia para que parasse, era ignorada. Os abusos ocorriam de forma contínua, sempre que a criança visitava a casa do padrasto, e eram acompanhados de ameaças, como: ‘Se você contar à sua tia, vou te dar uma surra”, explicou a delegada.

Desconfiança

De acordo com Mayara Magna, a tia percebeu o problema ao notar ferimentos nas partes íntimas do menino durante o banho, observando sangramentos e dificuldades no dia a dia da criança. Após a vítima relatar os abusos e expressar que não queria mais visitar o padrasto, a tia registrou a ocorrência na Depca. A gravidade do caso e a reiteração dos abusos levaram ao início imediato das diligências.

“O laudo pericial confirmou a materialidade do crime. Solicitamos ao Poder Judiciário a prisão preventiva do suspeito, que foi expedida. Em menos de 24 horas, conseguimos prendê-lo na barbearia onde trabalhava, no bairro Coroado”, relatou.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Tio é preso após estuprar sobrinha de 12 anos em Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱