Tio é preso após estuprar sobrinha de 12 anos em Parintins

Abusos ocorreram após a vítima passar a morar na casa da avó, na sede do município

Um homem de 48 anos foi preso, nesta quinta-feira (5), por estupro de vulnerável praticado contra a própria sobrinha, de 12 anos, em Parintins, interior do Amazonas.

A denúncia

De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, as investigações começaram após a mãe da vítima, que reside na zona rural de Parintins, comparecer à delegacia e denunciar o crime.

“Ela relatou que a adolescente, também residente na zona rural, estava morando na sede do município, na casa da avó, para estudar na cidade, e o autor também residia na mesma casa. Ele abusou sexualmente da adolescente em diversas ocasiões”, explicou a delegada.

Conforme a autoridade policial, com base nessas informações as investigações iniciaram e, posteriormente, foi solicitada a prisão preventiva do homem ao Poder Judiciário, e a ordem judicial foi decretada.

“Após a concessão do mandado pela Justiça, iniciamos as diligências para prendê-lo. Nesta quinta-feira, conseguimos localizá-lo em sua residência, no bairro Palmares”, relatou a delegada.

Procedimentos

O autor responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

