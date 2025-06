Lábrea contrata empresa de informática por R$ 1,8 mi para limpeza

O município de Lábrea deve desembolsar cerca de R$ 1,8 milhão para a contratação de uma empresa especializada em manutenção de computadores para os serviços de limpeza, com roçagem, podagem e coleta de resíduos para a Secretaria de Saúde da cidade. O contrato foi divulgado no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

A documentação foi assinada pelo prefeito do município Gerlando Lopes (PL). A contratação aconteceu via Dispensa de Licitação.

Lábrea contrata empresa de manutenção de computadores para limpeza da cidade

Apesar de a contratação envolver serviços de limpeza urbana, a empresa identificada como Lucas Matheus Sampaio Santos LTDA é especializada em reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

“O processo de contratação direta foi instruído com todas as peças necessárias para sua materialização (Documento de Formalização de Demanda; Justificativa para escusa de Estudo Técnico Preliminar; Pesquisa de Mercado e Justificativa de Preço, com cotações de preços; Dotação Orçamentária; Termo de Referência; Parecer Jurídico)”, cita extrato.

A empresa que também atende pelo nome fantasia CNOLOC ENG & LIMPEZA tem como atividades secundárias: a confecção de peças de vestuário, confecção de roupas profissionais, serviços de encardenação e plastificação, reparação de máquinas, administração de obras, construção de edifícios, coleta de resíduos não-perigosos e entre outras atividades relacionadas.

A empresa, que atua desde 2013, fica localizada na avenida Beira Mar, no bairro Coroado, na capital amazonense.

