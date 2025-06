O Porto de Parintins, no interior do Amazonas, reabriu na sexta-feira (6) e retoma suas operações neste sábado (7), após oito dias de manutenção. A Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) é a principal via de acesso ao município, especialmente durante o Festival Folclórico de Parintins, que ocorrerá de 27 a 29 de junho, com expectativa de mais de 100 mil turistas.

Manutenção e melhorias realizadas

Os serviços de manutenção iniciaram em 31 de maio, conforme cronograma estabelecido. Durante os trabalhos, uma balsa de apoio garantiu o embarque e desembarque de pessoas e cargas. Foram substituídos dois módulos flutuantes intermediários, essenciais para garantir segurança e estabilidade às passarelas de acesso, adaptando a estrutura portuária às variações do nível de água do Rio Amazonas.

Preparativos para o Festival Folclórico

O Festival Folclórico de Parintins é um dos maiores eventos culturais da região, com grande movimentação no Porto de Parintins. A reabertura do terminal portuário com infraestrutura renovada visa oferecer segurança e conforto para os milhares de turistas que participarão do evento.

