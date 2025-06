Mulher é resgatada de trabalho análogo à escravidão após 22 anos em Manaus

Em ação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), com apoio da Polícia Federal (PF) e da Defensoria Pública da União (DPU), foi realizado o resgate de uma trabalhadora doméstica de 34 anos, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

A vítima foi encontrada vivendo em condições degradantes. Trabalhando sem carteira assinada, sem salário mínimo e submetida a jornadas exaustivas, ela cuidava de uma casa grande e também produzia doces comercializados pelo empregador, sem qualquer remuneração formal.

Promessa de cuidado virou escravidão

A história começou quando, aos 12 anos, a mulher foi levada à residência sob a promessa de que estudaria e teria um futuro melhor. Mas o que se seguiu foram mais de duas décadas de exploração, trabalhando para diferentes membros da família em troca de comida, moradia e pagamentos esporádicos.

Sem nunca ter frequentado a escola, ela vivia em um quarto sem guarda-roupas, sem ventilação adequada e sem acesso a itens básicos de higiene. Em alguns períodos, chegou a trabalhar descalça e sem produtos de uso pessoal, como shampoo.

Operação interinstitucional encerra o ciclo

Após a denúncia e investigação, a força-tarefa conseguiu libertar a trabalhadora. Ela foi atendida psicologicamente pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e retornou ao convívio de seus familiares biológicos. Os responsáveis poderão responder por manter uma pessoa em condição análoga à escravidão.

Como denunciar trabalho escravo

O Brasil já resgatou mais de 65 mil pessoas de situações semelhantes desde 1995. As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelos canais:

As denúncias são sigilosas e ajudam a combater a escravidão moderna em todo o país.

Leia mais:

Nove pessoas em situação análoga à escravidão são resgatadas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱