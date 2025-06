‘Ensaio de Despedida’ volta aos palcos com histórias do público no Teatro Gebes Medeiros

Espetáculo do Ateliê 23 ganha nova versão e segue em cartaz no Teatro Gebes Medeiros, em Manaus

O espetáculo “Ensaio de Despedida”, do grupo Ateliê 23, retorna aos palcos neste fim de semana no Teatro Gebes Medeiros, no Centro de Manaus, com dramaturgia atualizada e baseada em histórias enviadas pelo público. As apresentações acontecem nesta sexta e sábado (06 e 07/06), às 20h. Os ingressos estão à venda por R$ 25 (meia-entrada) no perfil do grupo no Instagram @atelie23. A classificação indicativa é de 16 anos.

Nova versão traz interatividade e participação do público

No palco, os atores Taciano Soares e Eric Lima interpretam um casal que, diante da separação, revisita as fases da relação em um jogo de improviso e memória. A atual versão incorpora histórias reais enviadas pelos seguidores da companhia nas redes sociais.

“As histórias mostram o adoecimento das relações e como isso nos afeta. A peça usa o humor como estratégia para lançar uma nova perspectiva sobre essas situações difíceis”, explica Taciano Soares, diretor do Ateliê 23.

A nova montagem também propõe maior interatividade com o público, além de trazer elementos musicais ao vivo, o que amplia as possibilidades dramáticas da encenação.

Espetáculo com sete anos de trajetória

“Ensaio de Despedida” teve diferentes versões desde 2017, com atores como Thaís Vasconcelos, Jorge Florêncio e Júlia Kahane. Taciano Soares é o único integrante presente em todas as montagens e agora contracena com Eric Lima.

A cenografia remete a uma sala em mudança, com móveis e caixas que sugerem tanto a chegada quanto a partida. A trilha sonora é composta por música instrumental tocada ao vivo no teclado.

Versão audiovisual levou peça ao cinema

Em 2023, a montagem ganhou uma versão em curta-metragem com direção e roteiro de Eric Lima. O filme foi exibido no Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte, trazendo uma leitura sobre relações líquidas e abusivas. Na produção, quatro atores (Dimas Mendonça, Dinne Leão, Taciano Soares e Júlia Kahane) interpretam o casal protagonista, explorando diversas sexualidades e pontos de vista sobre a mesma relação.

Conexão com o público mantém espetáculo vivo

A peça seria encerrada em 2024, mas a resposta do público motivou o grupo a continuar. “O público sente falta dessa obra. Por isso amadurecemos a ideia de retornar com outras provocações em cena”, destaca Taciano Soares.

