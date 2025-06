VÍDEO: Carro cai em rio e ocupantes são resgatados por populares

Veículo Classic afunda rapidamente nas águas do Uraricoera; ação de moradores garante a segurança das vítimas

Um incidente na tarde desta sexta-feira, 6 de junho, mobilizou moradores da região do Passarão, em Roraima. Um veículo modelo Classic caiu nas águas do rio Uraricoera, mas, graças à rápida intervenção de populares, os ocupantes foram prontamente resgatados e, segundo informações locais, passam bem.

Câmeras de segurança de um bar próximo à balsa registraram os momentos de tensão. As imagens mostram pessoas caminhando em direção à balsa quando o carro se aproxima. De repente, gritos são ouvidos, e o veículo despenca na água. Sem hesitar, os populares correm em direção ao rio para auxiliar os ocupantes.

O incidente chamou a atenção pela rapidez com que o carro afundou nas águas do Uraricoera, sumindo em poucos minutos. A mobilização da comunidade foi imediata; além das pessoas que correram para o local, outros moradores com canoas também se uniram aos esforços de resgate.

De acordo com relatos de moradores da região, todos os ocupantes foram retirados do veículo em segurança. A agilidade e a solidariedade dos presentes foram cruciais para evitar um desfecho mais grave.

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱