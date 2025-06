VÍDEO: ladrão é espancado durante assalto fracassado a ônibus em Manaus

Suspeito de roubo foi contido por populares no Terminal da Cachoeirinha antes da chegada da Polícia Militar

Um homem, suspeito de tentar assaltar um ônibus, foi espancado por populares na manhã deste sábado, 7 de junho, no Terminal de Cachoeirinha, localizado na Zona Sul de Manaus. A população, revoltada com a ação do criminoso, agiu rapidamente para contê-lo.

O agressor só não foi linchado graças à intervenção de uma viatura da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que chegou ao local a tempo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar que o suspeito não agia sozinho. “Foi ele e uma moça”, relatou um popular presente na cena. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre a identidade do suspeito ou se a mulher mencionada também foi detida.

O ocorrido foi no ônibus 129, da linha Verde.

