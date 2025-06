Fiscais impedem venda de agricultoras em feira de Tefé; população denuncia ‘atravessadores’

Um incidente ocorrido nesta sexta-feira, 6, na entrada da feira municipal de Tefé, reacendeu o debate sobre a organização e fiscalização dos espaços de venda na cidade. Duas agricultoras, moradoras de uma comunidade indígena e conhecidas por seu trabalho árduo, foram impedidas por fiscais de comercializar seus produtos, gerando indignação entre os presentes.

Segundo relatos de uma testemunha que presenciou a cena, as duas senhoras, mães de família, chegaram à feira para vender suas frutas, mas encontraram os boxes já ocupados. Sem alternativa, elas tentaram montar seus produtos na calçada, próximo à entrada do local. No entanto, foram abordadas por fiscais da feira, que as teriam interpelado de forma agressiva, exigindo que se retirassem.

A testemunha descreve a ação dos fiscais como um “abuso de autoridade”, afirmando que há uma gravação do ocorrido. O relato aponta que, enquanto agricultores genuínos são impedidos de trabalhar, a feira estaria “89% ou 90% cheia de atravessadores ocupando o espaço dos agricultores”.

As agricultoras, que acordam por volta das 4h da manhã para preparar seus produtos e dependem de caminhões para o transporte até a feira, foram as vítimas dessa situação. A testemunha destacou que elas dependem da venda para sustentar suas famílias e que “esses funcionários às vezes querem humilhar as pessoas”.

A tensão no local foi amenizada graças à intervenção de um senhor que, compadecido com a situação, comprou todos os produtos das agricultoras e os distribuiu, permitindo que elas saíssem daquela situação constrangedora.

O ocorrido, conforme a testemunha, não visa criticar a gestão municipal, mas sim “reivindicar respeito aos agricultores de verdade, não aos atravessadores”, clamando por um tratamento justo e equitativo para aqueles que realmente produzem e dependem da feira para o seu sustento.

