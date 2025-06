Banhistas registram jacaré gigante próximo à área de banho na Ponta Negra

Uma cena inusitada assustou banhistas na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, neste sábado, 7 de junho. Um vídeo, rapidamente compartilhado nas redes sociais, mostra um jacaré de proporções consideráveis nadando tranquilamente próximo à rede de proteção, área destinada aos frequentadores.

O registro, feito pelos próprios banhistas, mostra o espanto diante da presença do réptil. Em determinado momento do vídeo, um jetski passa bem ao lado do jacaré, que, para surpresa de todos, não demonstra qualquer sinal de intimidação e permanece em seu curso.

Após várias ondas serem provocadas na água, na tentativa de afugentar o animal, o jacaré finalmente mergulhou e não foi mais avistado. A presença de jacarés no Rio Negro, que banha a Ponta Negra, não é incomum, mas o tamanho do animal e sua proximidade com a área de banho chamaram a atenção e geraram preocupação entre os frequentadores. As autoridades locais não se pronunciaram sobre o incidente até o momento.

