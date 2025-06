URGENTE: homem é preso caminhando com pai morto em cadeira de rodas em Manaus

Uma cena chocante e inusitada levou à prisão de um homem na tarde deste sábado, 7 de junho, na Avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus. Ele foi detido após ser flagrado conduzindo o próprio pai, já sem vida, em uma cadeira de rodas, enquanto pedia dinheiro a transeuntes, alegando que o idoso estaria doente.

A descoberta da morte do pai gerou comoção e revolta no local. Segundo informações preliminares, a farsa foi descoberta após a Polícia Militar ser acionada, constatando que o idoso não apresentava sinais vitais. A identidade do homem preso e da vítima ainda não foram divulgadas.

O caso, que chocou quem passava pela movimentada avenida, levanta questões sobre os limites do desespero e a vulnerabilidade humana. As autoridades investigam agora as circunstâncias da morte do idoso e os motivos que levaram o filho a tal atitude.

O nome do senhor seria José da Costa, 78 anos.

Veja o vídeo:

