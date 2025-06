Óleo derramado na Constantino Nery causa acidente e deixa retorno perigoso em Manaus

Casal em motocicleta derrapa em via escorregadia; jovem fica ferido e aguarda socorro do Samu

Um derramamento de óleo em um retorno que dá acesso à Avenida Constantino Nery transformou o trecho em um ponto de alto risco para motoristas, especialmente motociclistas. Na manhã deste sábado, 7 de junho, um casal em uma motocicleta derrapou ao passar pelo local, no sentido do bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Com a queda, o rapaz que conduzia a moto ficou ferido e aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A moça que o acompanhava, embora sem ferimentos aparentes, teve suas roupas sujas com o óleo.

O ponto perigoso está localizado próximo ao Millenium Shopping, uma área de grande fluxo de veículos. Ainda não há informações sobre a origem do óleo ou se a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) ou a Prefeitura de Manaus já foram acionadas para realizar a limpeza da via.

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱