Procurando emprego? Sine Manaus oferta mais de 300 vagas

Manaus (AM) – O Sine Manaus oferta 305 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda –feira (9), de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

TOTAL DE VAGAS: 305

VAGAS EM ANDAMENTO: 275

COMÉRCIO – 8

2 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar entrega de mercadorias, atendimento ao cliente, preenchimento de relatório de entregas.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em sistemas ERP, sistema Winthor, domínio no Excel e possuir documentação completa;

Atividades – realizar conciliação bancária, impostos, folha de pagamento, contabilização de folha de pagamento.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, experiência em vendas, atendimento ao cliente, gestão de equipe e possuir documentação completa;

Atividades – orientar a equipe; realizar relatórios, acompanhamento e análise de resultados da equipe; acompanhar o desempenho dos vendedores; identificar oportunidades de mercado e melhorar a experiência do cliente.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, conhecimento em autopeças e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente; indicação e recomendação de peças adequadas; emissão de pedidos e orçamentos; organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com vendas, estoque de materiais, habilidade básica em mídias sociais e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, gerenciamento de pedidos, elaboração de propostas comerciais, suporte à equipe de vendas e organização e controle de documentos.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, registro de produtos, recebimento de pagamentos, emissão de notas fiscais e controle do caixa.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

INDÚSTRIA – 129

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

50 vagas – Auxiliar Operacional – Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Chupinguaia (RO) e possuir documentação completa;

Atividades – pesagem e balança de peças de carne; transporte de peças de carne para a logística; lavagem de peças de carne; auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista de PCM

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando ensino superior em Engenharia, Produção, Mecânica, Elétrica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter domínio de Excel, Leitura e Interpretação de Documentos Técnicos, familiaridade com indicadores de produção e manutenção, conhecimento em sistemas ERP, controle de ordens de produção e manutenção, experiência anterior com PCP e/ou planejamento de manutenção industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – elaborar o plano de manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos da planta; programar paradas técnicas e manutenções sem comprometer a produção; acompanhar indicadores de performance da manutenção; garantir a organização da rotina de manutenção de utilidades; controlar históricos de manutenção e cadastros de ativos no sistema; suportar tecnicamente a equipe de manutenção com foco em planejamento e melhoria contínua.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pela limpeza em geral, manutenção de equipamentos, organização de materiais, atendimento ao público e auxílio em diversas áreas da organização.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

SERVIÇO – 138

25 vagas – Auxiliar de Restaurante

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar análise, classificação e conciliação contábil e fiscal, executar análise e conciliação de contas, apuração de impostos, elaboração e entrega de obrigações acessórias, análise de documentação fiscal, planejamento tributário.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Mecânica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o mecânico em diversas tarefas de manutenção, reparo e organização do ambiente de trabalho, como transportar peças, ferramentas e equipamentos, ajudar na montagem e desmontagem de motores e máquinas, realizar limpezas e pequenos consertos, e garantir a conservação e organização do local de trabalho.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Eletricista de instalações (veículos pesados)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar com veículos pesados; executar manutenção corretiva , preventiva em sistemas elétricos de veículos, máquinas e equipamentos, realizar diagnósticos computadorizados, fazer reparações elétricas em veículos e equipamentos pesados, manutenção nos componentes elétricos.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com veículos Pesados, curso de Auxiliar de Mecânico e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho; realizar a limpeza, conservação e guarda das peças e de ferramentas e equipamentos utilizados; auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas e motores em geral.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Mecânico em Refrigeração, conhecimento em manutenção de Self, Splits piso de teto e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Montador de Dutos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a instalação e fixação de tubulações para diversas aplicações, como sistemas de ar condicionado, ventilação e transporte de fluidos.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Gestão de Recursos Humanos;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em legislação trabalhista, previdenciária e possuir documentação completa;

Atividades – realizar processamento de folha de pagamento, geração e transmissão de arquivos SEFIP/GFIP e Esocial, cálculo e conferência de rescisões e férias, emissão de CAGED, RAIS, DIRF, apuração e envio de encargos mensais: INSS, FGTS, IRRF e DARF.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Gestão de Recursos Humanos;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento básico em legislação trabalhista, previdenciária e possuir documentação completa;

Atividades – realizar controle e gestão de vale transporte, VA, VR, entre outros, lançamentos de desconto de benefícios em folha de pagamento, geração de relatórios mensais de uso e custos de benefícios, inclusão, exclusão e manutenção de colabores nos sistemas das operadoras de benefícios, esclarecimentos de dúvidas sobre benefícios.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais, preparar misturas como argamassa e concreto, limpar e organizar o canteiro de obras e auxiliar em tarefas de escavação e nivelamento de terreno.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”, curso de NR 11, NR 12, Direção Defensiva, Mopp e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Artífice de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar inspeções e ajustes em equipamentos e instalações para evitar falhas, trocar peças desgastadas ou defeituosas; limpeza e manutenção e manter em bom estado instalações como encanamentos, sistemas elétricos; realizar reparos em paredes, tetos e pisos.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manter a organização e limpeza de um ambiente de trabalho, auxiliar em diversas tarefas; limpeza de áreas comuns, áreas de trabalho, copa e cozinha.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, curso de Direção Defensiva e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir e manobrar motocicletas e transportar cargas; efetuar pagamentos e recebimentos no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter noções de corte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manusear e armazenar carne de forma segura e higiênica; cumprir normas de segurança e higiene alimentar.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, experiência com cortes de carne, temperos e técnicas de preparo e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar as quantidades de carnes bovinas e suínas, de aves e de peixes, os tipos de acompanhamentos e o volume de carvão, de modo a atender ao cardápio pré-definido e a quantidade de comensais.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – gerir o estoque, receber mercadorias, verificar qualidade e organização dos produtos e garantir disponibilidade para as vendas.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Segurança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar a movimentação de pessoas, prevenir furtos, identificar comportamentos suspeitos, verificar a entrada e saída de mercadorias, e prestar atendimento ao cliente.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, São José, Japiim, Petrópolis e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a limpeza das dependências da empresa, utilizando-se de material e equipamento específico: remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repõe materiais.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, São José, Japiim, Petrópolis e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a limpeza das dependências da empresa, utilizando-se de material e equipamento específico: remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repõe materiais.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Leste ou adjacentes ao Distrito Industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cortar a grama, podar arbustos e árvores, operar equipamentos como roçadeira e assoprador de folhas, participar de projetos de plantação e paisagismo especial quando considerado necessário, executar a manutenção regular e pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Jovem Aprendiz – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa;

Atividades – dar suporte nas atividades do setor de compras, controle de documentos e apoio nas rotinas operacionais, solicitar e comparar preços com fornecedores, manter o cadastro de fornecedores e produtos atualizados no sistema, auxiliar no controle e conferência de notas fiscais, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em navios, aeronaves, caminhões e vagões; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na realização de serviços em geral como recebimento, separação e distribuição de correspondência e materiais, atividades de limpeza, copa e conservação de instalações; deslocar máquinas móveis e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; tratar de organizações de ambientes em geral.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoiar o oficial de manutenção e/ou o meio oficial de manutenção; auxiliar nos serviços de manutenção mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, na substituição, limpeza, reparo e instalação de peças, componentes e equipamentos. guardar e controlar todo material, aparelhos e equipamentos sob sua responsabilidade; auxiliar na conservação de edificações e equipamentos em geral.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Mecânico de Refrigeração e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de refrigeração, ventilação, climatização, calefação e ar-condicionado; realizar testes, lubrificação e regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização; trocar peças e efetuar limpeza dos aparelhos de acordo com normas de segurança.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Eletricista de Autos ou áreas afins (auto elétrica, eletrotécnica), conhecimentos em Sistemas de ignição, carga e partida, diagnóstico com multímetro e outros instrumentos, leitura e interpretação de esquemas elétricos automotivos, Injeção eletrônica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – diagnosticar e reparar problemas em sistemas de iluminação, sinalização, partida, carga, e em componentes como alarmes, vidros, travas, além de auxiliar no diagnóstico de sistemas eletrônicos como injeção eletrônica, direção elétrica, freios ABS, airbags, entre outros.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

VAGAS NOVAS – 30

4 vagas – Líder Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – supervisionar e orientar as atividades diárias de uma equipe, garantindo que as operações sejam realizadas de forma eficiente e eficaz; planejar e organizar o trabalho, acompanhar o desempenho da equipe, resolver problemas operacionais e implementar melhorias.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Fiscal de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – supervisionar e dar suporte aos operadores de caixa em um estabelecimento comercial.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar mecânico de refrigeração presta apoio técnico aos mecânicos de refrigeração, auxiliando em tarefas como instalação, manutenção e reparo de sistemas de refrigeração e climatização, tanto residenciais quanto industriais.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – abertura e fechamento de loja dar suporte a gerência e supervisão, acompanhar metas e performance de equipes, delegar e cobrar tarefas do time, garantir reposição e organização de produtos, ajudar no controle de metas, cobrir folgas e liderar em ausência de gerente auxiliar em treinamentos e integração de novas vendedoras.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão Baú

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens interestaduais e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Impressor digital Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – planejar serviços de impressão gráfica e ajustar máquinas para impressão; realizar serviços de impressão gráfica, tais como impressão plana e rotativa, impressão digital, flexografia, litografia, tipografia, letterset, calcografia, tampografia, roto gravura e serigrafia (silkscreen).

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Líder de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – apoiar a gerente na rotina da loja, acompanhar vendas e motivar a equipe garantir reposição e organização dos produtos; ajudar no controle de metas e resultados, cobrir folgas e líder em ausência da gerente dar exemplo no atendimento e postura profissional; auxiliar em treinamentos e integração de novas vendedoras.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carga e descarga de caminhão para entregas em comércios.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Técnico de Telecomunicação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – verificar equipamentos de telecomunicações; Fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 09/06/2025 ou encerramento da vaga.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine divulga 268 vagas de emprego para hoje

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱