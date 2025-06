Mudança de local gera confusão no primeiro dia de prova do PSC da Ufam

Manaus (AM) – O primeiro dia de provas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) foi marcado por confusão e correria em Manaus, na manhã neste domingo (8). Candidatos e responsáveis relataram transtornos após descobrirem que uma das escolas indicadas como local de prova havia mudado de endereço sem qualquer aviso prévio.

A situação ocorreu no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital, onde diversos estudantes chegaram ao local informado no cartão de confirmação, mas encontraram os portões fechados. Somente ali foram informados que a unidade escolar havia sido transferida para outro endereço.

“Trocaram o endereço e não colocaram nenhuma notificação”, afirmou Sheila Vasconcelos, mãe de uma estudante. Segundo ela, a filha, que é autista, teve de correr pelas ruas para chegar ao novo local. “Foi muito perigoso. Os alunos atravessavam a rua correndo, colocando a vida em risco”, disse.

A falta de sinalização e de informação contribuiu para a tensão. Muitos candidatos só conseguiram chegar ao destino correto minutos antes do fechamento dos portões.

Organização permitiu tolerância para entrada

Apesar do transtorno, os responsáveis pela aplicação das provas no novo local permitiram a entrada dos alunos com alguns minutos de tolerância, evitando prejuízos ainda maiores. Não há informações de candidatos que tenham sido impedidos de fazer a prova devido ao erro de comunicação.

Até o momento, a Universidade Federal do Amazonas não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

O que é o PSC?

O Processo Seletivo Contínuo (PSC) é uma das principais formas de ingresso na Ufam. Ele funciona como um vestibular seriado, dividido em três etapas aplicadas ao longo dos três anos do Ensino Médio. Neste domingo, foram avaliados alunos do 1º e 2º ano de escolas públicas e privadas de todo o Amazonas.

Além do PSC, a universidade também utiliza o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), baseado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para preencher vagas em seus cursos de graduação.

