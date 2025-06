Ex inconformado mata mulher e atual namorado no Novo Aleixo

De acordo com a polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e a nova união da vítima

Manaus (AM) – Um casal foi morto a tiros dentro de casa, na tarde deste domingo (9), na rua Rio Grajaú, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. O crime, que causou comoção entre moradores e familiares das vítimas, teria sido motivado por ciúmes.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o principal suspeito é o ex-companheiro da mulher, que não aceitava o fim do relacionamento e a nova união da vítima.

Informações preliminares apontam que o homem invadiu a residência e efetuou diversos disparos contra a ex-namorada e o atual companheiro dela, que morreram no local.

A identidade da mulher não foi revelada. Vídeos espalhados em grupos de WhatsApp mostram o desespero das famílias das vítimas. O atual companheiro da mulher é identificado apenas como Vitor.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

