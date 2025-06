Motorista em fuga perde controle de carro e cai em igarapé na zona Sul

Manaus (AM) – Um motorista ficou ferido após perder o controle de um veículo e cair dentro de um igarapé, na noite deste domingo (8), na rua Couto Vale, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. O acidente chamou atenção de moradores, que ajudaram no resgate da vítima.

Segundo testemunhas, o condutor do carro estaria fugindo de um acidente nas proximidades, quando virou à direita, perdeu o controle da direção e despencou na área do igarapé. Ele não se pronunciou.

O veículo caiu de cabeça para baixo, com a cabine parcialmente submersa. Ele teve pequenas escoriações. A identidade do condutor não foi divulgada.

Outro acidente

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na noite desse domingo (8), em um acidente de trânsito na rua Benjamin Constant, localizada no bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas por testemunhas, o ele colidiu com um carro e, devido à força do impacto, foi arremessado ao solo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de identificação.

