Campanha Nota Fiscal Amazonense sorteia mais de R$ 140 mil em prêmios na quarta

Manaus (AM)- O governo do Amazonas, por meio da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), realiza na quarta-feira (06/11), o 95º sorteio mensal e o 5º sorteio regional da Campanha. Ao todo serão R$ 147 mil em prêmios, sendo R$ 105 mil distribuídos no sorteio mensal, com dez prêmios que vão de R$ 5 a R$ 20 mil, e R$ 30 mil no sorteio regional, com 30 prêmios de R$ 1 mil.

A premiação inclui, ainda, prêmios de diversos valores, para as entidades sociais indicadas pelos ganhadores.

Transmissão

Os sorteios, que premiam cidadãos que desabilitam o CPF na nota ao realizar suas compras, bem como entidades filantrópicas indicadas por eles, iniciam às 12h30 e são transmitidos ao vivo pelo Sistema de Rádio e Televisão Encontro das Águas. As entidades indicadas recebem um prêmio equivalente a 40% do valor pago ao sorteado que a indicado, pago à parte.

Os sorteios

No sorteio mensal, concorrem cidadãos cadastrados na Campanha que pediram CPF em suas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônico (NFC-e) em todo o Estado do Amazonas no mês de maio.

E no sorteio regional participam os moradores da Região 5, que contemplam os municípios do entorno de Manaus – Itacoatiara, Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

O sorteio regional segue um cronograma previsto pelo regulamento da Campanha e já incluiu 51 municípios do estado, desde o início dos sorteios regionais este ano.

Sobre a NFA

A Nota Fiscal Amazonense é uma ação do Programa Estadual de Cidadania Fiscal, do Governo do Amazonas, com o objetivo de tornar a exigência dos documentos fiscais eletrônicos um hábito por parte dos cidadãos.

Há quatro tipos de sorteio na Campanha Nota Fiscal Amazonense: diários (seis prêmios de R$ 200 a R$ 1.000, todos os dias), mensais (dez prêmios de R$ 5 mil a R$ 20 mil, uma vez por mês), regionais (30 prêmios de R$ 1.000, uma vez por mês) e anuais (de R$ 10 mil a R$ 50 mil), uma vez por ano.

Mais informações sobre a campanha e o cadastro podem ser acessadas no site da campanha ( https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/ ).

Fotos : Divulgação/Sefaz

