Brasil pode garantir vaga na Copa de 2026 contra o Paraguai

A seleção brasileira de futebol masculino volta a campo nesta terça-feira (10) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil recebe o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45 (horário de Brasília).

Situação do Brasil nas Eliminatórias

Após 15 rodadas, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ocupa a quarta colocação, com 22 pontos. No último jogo, o Brasil empatou com o Equador, em Guayaquil, na estreia do técnico italiano.

A seleção brasileira pode garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026 nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Paraguai e torcer por uma derrota da Venezuela, que joga contra o Uruguai, em Montevidéu.

“Estamos confiantes no trabalho da comissão técnica. O grupo está focado e sabe da importância desse jogo”, afirmou um membro da comissão técnica (inserir citação real, se houver).

Paraguai também busca vaga antecipada

O Paraguai também pode se classificar nesta rodada. A equipe, que ocupa a terceira posição com 24 pontos, precisa de um empate e derrota da Venezuela. Se vencer o Brasil, um empate venezuelano já garante a vaga.

Desde a chegada do técnico Gustavo Alfaro, o Paraguai soma cinco vitórias e quatro empates, incluindo triunfos sobre Argentina, Uruguai e o próprio Brasil.

Retrospecto Brasil x Paraguai

As seleções se enfrentaram 19 vezes neste século, com oito vitórias do Brasil, seis empates e cinco vitórias paraguaias. O Brasil marcou 31 gols e sofreu 17.

O último encontro entre as equipes ocorreu em setembro de 2024, também pelas Eliminatórias, quando o Paraguai venceu por 1 a 0, com gol de Diego Gómez. Na ocasião, Dorival Júnior era o técnico da seleção brasileira.

Apesar do bom retrospecto recente, o Paraguai nunca venceu o Brasil fora de casa pelas Eliminatórias. A única vitória como visitante foi em um amistoso em 2002, na Arena Castelão, em Fortaleza.

*Com informações da Atletas For Good

Leia mais:

