Manaus abre inscrições para curso de pós-graduação em Saúde Pública

A Prefeitura de Manaus abriu inscrições para a seleção pública de alunos bolsistas do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Pública com ênfase em Estratégia Saúde da Família (ESF). A formação é oferecida pela Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 23h59 da sexta-feira, 13 de junho, exclusivamente pelo site psesap.manaus.am.gov.br.

Quem pode se inscrever

Profissionais formados em Odontologia, Nutrição, Educação Física, Psicologia e Farmácia podem participar da seleção, desde que não possuam vínculo com a Semsa e tenham disponibilidade para atuar presencialmente e/ou a distância (EaD).

Os selecionados deverão cumprir jornada de 40 horas semanais, sendo 12 horas em atividades teóricas e 28 horas em atividades práticas nas unidades da rede municipal de saúde.

Vagas e bolsa

O curso oferece:

20 vagas para Cirurgiões-Dentistas (19 ampla concorrência e 1 PcD) + cadastro reserva

Os alunos receberão uma Bolsa de Estudo e Pesquisa em Saúde no valor de R$ 4.800 mensais, por até 18 meses.

Objetivo da formação

De acordo com a diretora da Esap, Karina Cerquinho, a pós-graduação busca qualificar a Atenção Primária à Saúde (APS) no município, formando profissionais alinhados aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e preparados para atuar nos territórios.

“A Esap cumpre seu papel de fortalecer o SUS como escola, promovendo a formação em serviço e baseada na realidade local”, reforçou a gestora.

Como se inscrever

A inscrição deve ser feita apenas pela Internet, com envio de documentos obrigatórios em PDF e tamanho máximo de 1MB por arquivo.

Entre os documentos exigidos estão:

Documento oficial com foto

CPF

Diploma ou declaração de conclusão reconhecida pelo MEC

Carteira do conselho profissional

Declaração de regularidade junto ao conselho de classe

A lista completa está no Edital nº 007/2025, publicado no DOM nº 6.080, de 29 de maio de 2025. Não será possível complementar documentos após a inscrição.

Processo seletivo

A seleção será feita em etapa única, por análise curricular, com caráter classificatório e eliminatório. Serão considerados:

Atividades acadêmicas

Estágios extracurriculares

Experiência profissional

A pontuação será somada conforme os critérios do edital.

Cronograma

17/6: Resultado da Análise Documental

Resultado da Análise Documental 18/6: Avaliação pela Junta Médica

Avaliação pela Junta Médica 23/6: Resultado preliminar e da perícia

Resultado preliminar e da perícia 24/6: Prazo para interposição de recursos

Prazo para interposição de recursos 26/6: Resultado final e convocação

Resultado final e convocação 2/7: Início das atividades

Suporte

Dúvidas sobre a seleção podem ser enviadas para o e-mail: [email protected]. O prazo de resposta é de até 24 horas.

