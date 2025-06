PIB do Amazonas cresce quase 10% no primeiro trimestre de 2025

Manaus (AM) – O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas apresentou um desempenho positivo nos primeiros três meses de 2025. Segundo dados consolidados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), o PIB do estado atingiu R$ 43,7 bilhões no 1º trimestre, o que representa um crescimento nominal de 9,86%, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Ao considerar a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o crescimento real, ou seja, o aumento descontando a inflação, foi de 4,16%, o que mostra que a economia do Amazonas avançou em volume de produção e serviços.

“Os resultados do primeiro trimestre mostram que o Amazonas segue firme no caminho do crescimento econômico, com destaque para a indústria e o setor de serviços. Esses dados são fundamentais para orientar políticas públicas e atrair novos investimentos para o nosso estado, sempre com foco no desenvolvimento sustentável e na geração de empregos”, destacou o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa.

Indústria

O setor industrial foi o destaque do período, registrando um valor de R$ 16,1 bilhões e crescimento nominal de 12,63%, em comparação ao 1º trimestre de 2024, o maior entre todos os setores analisados.

Os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a indústria geral cresceu 8,91%, no comparativo do 1º trimestre de 2025 com o 4º trimestre de 2024, apesar de apresentar uma queda de 3,31% em relação ao 1º trimestre de 2024.

Dentro da indústria de transformação, alguns segmentos se destacaram. A fabricação de produtos químicos aumentou 79,43%, no comparativo anual (1º trimestre de 2024 com 1º trimestre de 2025) e 41,92% em relação ao trimestre anterior (4º trimestre de 2024 com 1º trimestre de 2025).

Também cresceram a fabricação de máquinas e equipamentos, com aumentos de 23,55% no comparativo anual e 34,76% no trimestral. Outro segmento que se destacou foi a fabricação de outros equipamentos de transporte, que cresceu 9,99% e 15,01%, respectivamente, nos mesmos períodos.

Serviços

O setor de serviços também teve um desempenho positivo, totalizando R$ 19,16 bilhões no 1º trimestre de 2025, o que significa um crescimento nominal de 8,21%, em relação ao mesmo período de 2024. A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE mostra que a receita nominal do setor aumentou 6,57%, enquanto o volume de serviços prestados subiu levemente, em 0,08%.

Agropecuária

O setor agropecuário alcançou R$ 1,56 bilhão no primeiro trimestre, crescendo 7,18%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os principais produtos, a produção de milho se destacou, com um aumento de 15,29%. A soja também cresceu 4,04%, enquanto a mandioca apresentou uma leve alta de 0,98%.

Sobre os dados do PIB

O estudo do PIB do Amazonas faz parte dos trabalhos elaborados pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) da Sedecti.

Para acessar o estudo completo do Produto Interno Bruto do Amazonas do 1º trimestre de 2025, basta visitar o site www.sedecti.am.gov.br e clicar na aba “Portal do Planejamento”, onde estão disponíveis este e outros importantes trabalhos.

Para dúvidas técnicas, o contato pode ser feito diretamente com o assessor econômico da Sedecti, Alcides Saggioro, pelo telefone (92) 98106-3960.

