Bombeiros atuarão no Festival de Parintins com 165 agentes

O Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuará com quatro grupos operacionais antes e durante o 58º Festival de Parintins. A eficácia de 165 servidores será dividida na prevenção da área urbana, aquática, no aeroporto Júlio Belém e no bumbódromo. O primeiro grupo da corporação chegará à Ilha Tupinambarana no dia 20 de junho, uma semana antes do evento.

“São diversos especialistas, desde segurança aeroportuária, equipes de salvamento aquático, mergulho de resgate, combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura. São profissionais, com muitas especializações, para garantir que o Festival aconteça dentro dos padrões de segurança que o Festival exige”, esclareceu o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Os detalhes da operação foram divulgados no Boletim Geral do CBMAM da instituição. A prevenção urbana atuará 24 horas em todo o perímetro urbanizado da cidade. A prática aquática estará em balneários, complexos de esporte e lazer e na orla da cidade, das 8h às 18h, mas os mergulhadores são exclusivamente aptos para serem acionados a qualquer momento.

O Aeroporto Júlio Belém também contará com equipe 24 horas e terá suas instalações físicas vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros, bem como as condições de funcionamento de viaturas e equipamentos contra incêndio, além de treinamento simulado sobre o atendimento a ocorrências. O Plano de Operações do aeroporto é montado com base nas normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAN).

No bumbódromo, os militares serão divididos em quatro subsetores. O primeiro setor é destinado à torcida do boi Garantido, e o segundo, ao lado do boi Caprichoso. O terceiro é destinado à área das autoridades civis e militares, convidados especiais e sala de imprensa. O quarto subsetor tem como foco o espaço dos artistas que participam do evento.

O Corpo de Bombeiros também realizará análise prévia das estruturas alegóricas das apresentações para verificar a segurança dos equipamentos que utilizam cabos, cordas e etc. Durante o transporte das alegorias ao bumbódromo, quatro batedores acompanharão os deslocamentos.

Fogos de artifício

Para prevenir acidentes na área de detonação dos fogos de artifício, uma equipe da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) do CBMAM realiza uma fiscalização na região seguindo as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e do próprio CBMAM. A vistoria visa prevenir a queda de resíduos em chamas sobre a região da concentração de bois e em residências, antes e durante as apresentações. O Exército Brasileiro também atuará em parceria com a corporação.

“As nossas equipes de análise e vistoria técnica também vão na cidade. São diversas festas que acontecem simultaneamente e elas precisam ocorrer com segurança, obedecendo os requisitos no que tange as saídas de emergência, colocação de bombeiros, brigadas de incêndio, bombeiros civis, além das operações com interferência, posicionamentos de fogos de artifício”, acrescentou o comandante-geral.

Efetivo e viaturas

Será enviado um total de 25 viaturas de Manaus para fortalecer o trabalho da corporação na cidade. Auto Tanque Abastecimento (ATA), Auto Bomba Tanque (ABT), motocicletas, motonáuticas, lancha de prevenção aquática e mergulho, lancha de transporte de tropa e uma Guarnição de Serviço Especializado (GSE) são algumas das viaturas que serão enviadas para o município.

O efetivo dos militares que atuarão em Parintins é o Comando dos Bombeiros da Capital (CBC), Comando dos Bombeiros do Interior (CBI), Defesa Civil e servidores do CBMAM do município.

Simulados

No dia 25 de junho, o Corpo de Bombeiros realizará um simulado de ocorrências no bumbódromo o atendimento de ocorrências de Salvamento em Altura, Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e de Combate a Incêndio. Também será realizado um simulado no Aeroporto Júlio Belém e uma prevenção aquática em um complexo de lazer. O objetivo é potencializar a qualificação dos militares em caso de uma ocorrência real.

Em Parintins, o atendimento de ocorrências poderá ser feito pelos telefones 193 e 92-99236-6638.

Leia mais:

Bombeiros mirins recebem certificados no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱