Piscicultores de Iranduba recebem apoio da ADS para comercializar

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) deu início a um cronograma para acompanhamento técnico a piscicultores de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), com foco na comercialização de pescado.

Ao todo, 30 piscicultores do município serão beneficiados com a iniciativa, que segue até o mês de julho. A ação também contempla a promoção de editais em aberto da ADS.

De acordo com a diretora técnica da ADS, Lionilde Gonzaga, a ação reforça o compromisso do Governo do Amazonas, com a promoção da agricultura familiar sustentável e com o desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura em Iranduba.

“Os piscicultores têm acesso a técnicas para o planejamento da produção e desenvolvimento de modelos estratégicos de negócio”, disse Lionilde.

A engenheira de pesca Eveli Cristiane, da ADS, que coordena a ação, explica que, em Iranduba, o tambaqui é a principal espécie criada pelos pequenos piscicultores, que estão investindo em manejos mais sustentáveis na atividade aquícola.

“Com esse trabalho, oferecemos suporte técnico no manejo e na produtividade, com acompanhamento de todo o processo de engorda dos peixes. A iniciativa atende tanto piscicultores, quanto produtores rurais, credenciados ou não ao órgão, visando a futura participação no Feirão do Pescado e em outros programas institucionais da ADS”, explicou.

Eveli Cristiane informou, ainda, que durante as visitas nas propriedades, também é oferecida capacitação em biometria de pescado, boas práticas de manuseio, retirada de espinhas e beneficiamento de pescado, além do trabalho de orientação aos piscicultores para credenciamento nos editais para aquisição de aeradores e sacos de ráfia, que estão em aberto na ADS. Os produtos podem ser adquiridos com subsídio do Governo do Amazonas de até 80%.

* Com informações da Assessoria

