MPF acolhe denúncia sobre possíveis desvios no uso de verbas em Beruri

Cinco meses após fiscalização realizada pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) no município de Beruri, o Ministério Público Federal (MPF) confirmou o acolhimento da denúncia feita pelo parlamentar e deu início à apuração de indícios de irregularidades e negligência administrativa identificados durante a visita.

A representação, protocolada em janeiro de 2025, apontava possíveis desvios no uso de verbas públicas e falhas graves na prestação de serviços básicos, com risco direto à população local. Agora, sob o número PR-AM-00039899/2025, o procedimento foi oficialmente distribuído à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, responsável por casos de improbidade administrativa.

MPF acolhe denúncia

Como providência imediata, o MPF iniciou a coleta de informações preliminares para avaliar a extensão das condutas denunciadas. Se confirmadas, as irregularidades podem resultar na instauração de inquérito civil e ações judiciais contra os responsáveis.

“O tempo passou, mas a resposta veio. O Ministério Público está fazendo seu papel, e nós seguiremos acompanhando de perto. A população de Beruri não pode ser esquecida — nem pelos governos, nem por nós que fomos eleitos para fiscalizá-los”, afirmou Amom Mandel.

O caso reforça a atuação combativa do deputado, que tem priorizado fiscalizações em municípios do interior do Amazonas e denúncias com base em evidências concretas, como parte do seu mandato voltado à transparência e ao combate à má gestão.

