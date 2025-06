Lábrea contrata empresa por quase R$ 4 milhões para pavimentação

Contrato foi firmado após concorrência pública e será custeado com recursos federais do Ministério das Cidades via Caixa Econômica

A prefeitura de Lábrea vai desembolsar quase R$ 4 milhões para realizar pavimentação de vias urbanas do município, a 714 quilômetros de Manaus. A empresa Lusada Construções Ltda foi a vencedora a partir do processo de Concorrência Eletrônica n° 003/2025;

A decisão foi publicada na terça-feira (10) no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas. Conforme o documento, a empresa Lusada Construções Ltda, com CNPJ nº 20.290.881/0001-30, foi consagrada a vencedora com o contrato estabelecido em R$ 3.966.535,45.

Pavimentação em Lábrea

A contratação está vinculada ao Contrato de Repasse nº 944633/2023, firmado entre o município de Lábrea, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. Os recursos serão utilizados exclusivamente para obras de infraestrutura urbana.

Segundo o documento, a concorrência pública segue as normas da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Empresa vencedora

A Lusada Construções Ltda tem como principal atividade o comércio atacadista de materiais de construção em geral. A empresa fica localizada no bairro Novo Israel, na rua Sara Kubitschek, em Manaus.

Ativa desde maio de 2014, a Lusada Construções Ltda também tem outras atividades secundárias. São elas: montagem de estruturas metálicas; obras de montagem industrial; demolição de edifícios e outras estruturas; obras de terraplanagem; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água e outras ações.

O capital social da empresa é de R$ 1,1 milhão e tem como sócio administrador Adilson Costa dos Santos Junior.



