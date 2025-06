Registro foi feito durante passeio da família em parque ecológico com animais silvestres no Litoral Norte de Alagoas

Um bebê de apenas 10 meses viralizou após aparecer em um vídeo “mordendo” uma píton, cobra que não é venenosa, durante uma sessão de fotos em Maragogi. O registro rendeu milhares de curtidas nas redes sociais e colocou o pequeno Tavinho no rol dos bebês mais fofos vistos em qualquer passeio turístico.

O registro foi feito no Ecopark de Maragogi, um parque ecológico que abriga animais que não podem voltar para a natureza. A visita foi feita em abril desse ano, quando a família de Tavinho passava férias no litoral alagoano.

Susto

Em entrevista ao g1, a mãe conta que tomou um grande susto quando viu o filho passar a boca na cobra.

“Nessa época, ele estava na fase oral, tudo o que via queria colocar na boca. Não imaginei que faria isso com a cobra. Ele não chegou a morder, ele encostou a boca para sentir, mas quase infartei (risos). Na hora, a minha cunhada que estava gravando gritou, foi quando vi o que ele estava fazendo e tomei um susto”, disse Nathália Nunes.

A postagem que Nathália fez de Tavinho com a píton albina, espécie exótica, teve mais de 520 mil curtidas somente no Tik Tok e foi compartilhada por várias páginas nas redes sociais. A mãe diz que não esperava que o vídeo do filho viralizasse.

“Ele nem ia tirar foto porque estava abusado de sono, mas quando viu a cobra botou para rir. Conversei com o responsável pela cobra e perguntei se podia”, explicou.

