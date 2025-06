Casal havia comprado dois milhos verdes na praia quando percebeu cobrança indevida de US$ 191 no cartão

Um vendedor de milho foi preso no domingo (8), na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser acusado de aplicar um golpe em um casal de turistas da República Dominicana. A ação foi realizada por agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE), da Guarda Municipal do Rio.

Segundo a Prefeitura do Rio, o ambulante ofereceu dois milhos verdes por R$ 300. Após a recusa dos estrangeiros, ele reduziu o valor para R$ 60. Quando os turistas tentaram pagar com cartão, a máquina do vendedor apresentou problemas.

Outro ambulante emprestou sua máquina de cartão e, nesse momento, o golpe teria ocorrido. Após finalizarem a compra, os turistas checaram o extrato no aplicativo do banco e perceberam que havia sido debitado um valor muito acima do combinado: US$ 191, o equivalente a cerca de R$ 1.060. Diante da cobrança indevida, acionaram os agentes da Guarda Municipal, que localizaram o ambulante e o encaminharam para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon.

Procedimentos

Segundo a Prefeitura do Rio, o vendedor responderá por estelionato. A máquina de cartão utilizada na cobrança foi apreendida pela Polícia Civil, que agora investiga se há outros casos semelhantes envolvendo o mesmo grupo de ambulantes.

