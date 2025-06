Europa vai receber 1,2 tonelada de amêndoa de cacau produzida no AM

Extrativistas de Guajará faturam R$ 68 mil com venda de amêndoas secas de cacau para o mercado europeu

O mercado europeu vai receber 1,2 tonelada de amêndoas secas de cacau nativo do Amazonas, produzidas por extrativistas da comunidade Novo Horizonte, no município de Guajará (a 1.476 km de Manaus). A exportação gerou uma receita de R$ 68,7 mil para as famílias envolvidas.

A venda foi intermediada com apoio técnico do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), que acompanhou o processo de classificação, secagem e comercialização das amêndoas.

Segundo o gerente da Unidade Local do Idam em Guajará, Izaquiel Oliveira, as amêndoas seguem inicialmente para São Paulo, antes de serem enviadas à Europa, onde serão utilizadas na fabricação de chocolates finos.

“Todos os anos, em maio, os extrativistas fazem a coleta do cacau. Em junho, ocorre a seleção das amêndoas. Desta vez, 25 famílias participaram da venda, que rendeu mais de R$ 68 mil”, destacou o gerente.

Preço recorde

O quilo da amêndoa seca foi vendido por R$ 55 — o maior valor já alcançado pelos produtores locais, impulsionado pela valorização do cacau no mercado internacional.

O resultado reforça o potencial do cacau nativo como alternativa econômica sustentável para comunidades da floresta amazônica.

