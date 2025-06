Cidades dos EUA protestam contra ações anti-imigração de Trump

Várias cidades dos Estados Unidos se preparam para protestos contra as operações anti-imigração do presidente Donald Trump nesta quarta-feira (11). Enquanto isso, Los Angeles permanece sob toque de recolher, numa tentativa de conter os distúrbios iniciados na última sexta-feira.

Los Angeles mantém toque de recolher

Na tarde desta quarta-feira, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, afirmou que o toque de recolher na cidade continuará “enquanto for necessário”. Ela também declarou interesse em dialogar com o presidente Trump.

Apesar de os protestos terem se mantido pacíficos em sua maioria, Bass destacou que houve saques e violência noturna. Por isso, a prefeitura impôs toque de recolher noturno em mais de 2,5 quilômetros quadrados do centro da cidade, após o saque de 23 estabelecimentos comerciais.

Protestos se espalham por grandes cidades

Nesta terça-feira (10), manifestações ocorreram em Nova York, Atlanta e Chicago. Manifestantes entoaram palavras de ordem e entraram em confronto com policiais. Em Chicago, alguns subiram na escultura de Picasso, na Daley Plaza, enquanto outros pediam a abolição do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), que realiza batidas contra imigrantes em situação irregular desde sexta-feira passada.

No Texas, o governador republicano Greg Abbott anunciou que mobilizará a Guarda Nacional ainda esta semana para manter a ordem durante os protestos planejados. Em Austin, a polícia utilizou substâncias químicas para dispersar centenas de manifestantes.

Envio de militares gera críticas

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, acusou Trump de agravar a situação em Los Angeles ao mobilizar milhares de militares, mesmo com as autoridades locais considerando os protestos sob controle. Segundo ele, isso gerou uma nova onda de violência.

Na terça-feira, cerca de 700 fuzileiros navais chegaram à região de Los Angeles, enquanto 4 mil soldados da Guarda Nacional foram enviados para proteger prédios e funcionários do governo. Os militares permaneceram concentrados em Seal Beach, aguardando ordens.

A prefeita Karen Bass afirmou que o envio de militares era desnecessário. “A polícia havia conseguido controlar os protestos, a maioria dos quais foi pacífica e limitada a cerca de cinco ruas”, disse.

Governador da Califórnia responsabiliza Trump por escalada

Em pronunciamento televisivo, Newsom declarou:

“[Trump] redobrou a aposta com o perigoso envio da Guarda Nacional, atiçando ainda mais as chamas. E o presidente fez isso de propósito.”

Ele afirmou que os protestos se intensificaram e resultaram em vandalismo e violência. Até agora, 220 pessoas foram detidas, e novas análises de casos estão em andamento para garantir punição rigorosa aos envolvidos.

“Se você incitar a violência ou destruir nossas comunidades, será responsabilizado. Esse tipo de comportamento criminoso não será tolerado. Ponto final”, completou Newsom.

O governador também criticou a política de imigração de Trump, classificando-a como “deportações em massa que visam indiscriminadamente famílias imigrantes trabalhadoras”. Segundo ele, as ações do ICE estão traumatizando comunidades como a de Los Angeles.

ICE promete continuar com batidas

Apesar da onda de protestos, o ICE afirmou que continuará as operações. Cerca de 300 imigrantes foram detidos nos últimos dias. Organizações do sul do Texas anunciaram novas manifestações contra o ICE para esta quarta-feira e também no sábado, segundo a CNN.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

