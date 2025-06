‘Brechó da Música’ movimenta Manaus com cultura e criatividade

Neste sábado (14), Manaus recebe um evento criativo que une cultura, economia colaborativa e música independente. O ‘Brechó da Música – Um encontro de Música, Cultura e Conexão’ acontece a partir das 10h no Urano Cowork e Estúdio Luna, localizados na Rua Planeta Urano, nº 199, no bairro Morada do Sol, Zona Centro-Sul da capital.

Instrumentos, vinis, acessórios e música ao vivo

Em sua primeira edição, o Brechó da Música vai além da compra e venda de instrumentos e acessórios musicais. O evento contará com test drive de pedais e pedaleiras em estúdio, venda de vinis, camisas e acessórios retrô, além de apresentações musicais ao vivo.

A feira também busca ser um ponto de encontro para artistas, colecionadores e apaixonados pela música. “O que hoje pode não ser tão útil para você pode fazer a alegria de outra pessoa. Essa é a base do brechó”, afirma o empresário Fred Farias, um dos idealizadores.

Do grupo online para o espaço físico

Foto: Divulgação

A ideia do evento surgiu a partir de um grupo de rede social chamado “Trato Feito”, que há 10 anos reúne pessoas para a comercialização e troca de instrumentos musicais. A partir dessa comunidade, Fred Farias e o músico Matheus Gondim perceberam a oportunidade de criar um espaço de convivência que celebra a música independente e incentiva a economia criativa.

“O objetivo é levar felicidade, gerar encontros e boas conversas. Queremos criar um espaço de celebração da música independente”, reforça Fred.

Formação e economia criativa

Segundo Matheus Gondim, o evento pode ser o início de um projeto maior. “Queremos realizar cursos de música, arte e outras formações para criar quadros profissionais voltados para audiovisual, fotografia, design e cinema”, afirma.

Estrutura e acessibilidade

O Urano Cowork conta com estacionamento amplo e área de conveniência com lanches e drinks variados, proporcionando conforto e acessibilidade para os visitantes.

Leia mais: Coral infantojuvenil do Liceu Cláudio Santoro faz apresentação no Dia dos Namorados

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱