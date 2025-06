Coral infantojuvenil do Liceu Cláudio Santoro faz apresentação no Dia dos Namorados

Apresentação infantojuvenil acontece no Parque Rio Negro com repertório que vai de Roberto Carlos a canções da Disney

MANAUS — O amor cantado em coro neste Dia dos Namorados, 12 de junho. O Coral Infantojuvenil do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro realiza uma apresentação especial a partir das 17h, no Parque Rio Negro, bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus. A entrada é gratuita.

Com regência da maestrina Elena Koynova, o grupo — formado por crianças e adolescentes — presta uma homenagem aos apaixonados com um repertório que transita entre o erudito e o popular, passando por diferentes estilos e épocas.

A proposta é emocionar o público com músicas que falam de amor romântico, afeto familiar e esperança.

Entre as canções do repertório estão clássicos como “Beauty and the Beast” (da animação A Bela e a Fera) e “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos. Ao todo, nove músicas interpretadas pelo grupo, destacam a leveza vocal dos jovens e a energia marcante da juventude.

A ação, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, integra o trabalho de formação musical oferecido pelo Liceu, reconhecido por sua excelência no ensino artístico para crianças e adolescentes amazonenses.

Mais que uma apresentação, o evento reforça a arte como ponte de conexão e expressão emocional.

