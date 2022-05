Sexo melhora a imunidade? Vídeo do TikTok viraliza e médicos comentam

Em tempos em que estamos correndo de qualquer sintoma gripal, estar com a imunidade em dia é o objetivo geral. E se isso acontecer porque estamos tendo muitos bons orgasmos, melhor ainda.

Um vídeo de um estudante de medicina dizendo o que acontece quando a mulher fica muito tempo sem fazer sexo viralizou no TikTok, chegando a 15 milhões de visualizações. Um dos pontos levantados pelo aluno é que o sistema imunológico fica mais fraco. Será mesmo?

“Não existe nenhum estudo que comprove diretamente a ligação do sexo com a melhora da imunidade. Apenas um trabalho na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que fez um levantamento mostrando que 30% das mulheres que praticam sexo regularmente terão uma maior produção de anticorpos, que são nossas proteínas de defesa”, diz a ginecologista Viviane Monteiro.

Segundo a especialista, há pesquisas que acreditam que o estímulo sexual, toque, carinho e abraço, por exemplo, que de alguma forma nos estimulam a ter sensações de prazer, também ajudam na resposta autoimune do corpo.

Ela explica que o que existe, de forma comprovada, é que os orgasmos liberam endorfina, hormônio que nos promove prazer e bem-estar, ajuda nas questões cardiovasculares e no aumento de fluxo sanguíneo. O que, por consequência, faz bem para a saúde de uma forma global, melhorando a qualidade de sono, humor, diminuição de dor e, por consequência, nossa imunidade. Tudo no corpo está interligado, se há sensações de prazer, há melhoras.

O ginecologista e obstetra Alberto d’Áuria, do Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista, afirma que a imunidade é construída a partir do bom funcionamento do intestino. “Toda vez que o mundo externo me oferece mensagens positivas, melhoro a saúde do meu intestino e, por consequência, a produção de anticorpos, o que melhora a imunidade.

Por isso, a teoria de que o sexo ajuda na imunidade poderia ter algum sentido. “Se tenho um quadro de atividade sexual ativo, esses estímulos da relação corporal vão melhorar o padrão do meu intestino, deixando-o menos inflamado. Produzindo assim, mais serotonina e anticorpos”, explica.

E quem não pratica?

Então quer dizer que quem está fazendo menos sexo e tendo menos orgasmos pode ter a saúde prejudicada? Não, de forma alguma. “Não há prejuízos e essa pessoa não vai ficar doente”, diz Viviane.

Alberto explica que esses estímulos positivos podem vir até da prática de esportes e hobbies que ajudam a imunidade do corpo —não só os orgasmos. “Quando você está feliz, produzindo oxitocina, o hormônio da felicidade, é inevitável que seu intestino trabalhe melhor e, portanto, você produza mais anticorpos”, diz.

