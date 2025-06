Feminicídios e estupros crescem no AM, aponta Mapa da Segurança Pública

O Amazonas registrou o quarto maior aumento percentual de feminicídios e o segundo maior crescimento no número de vítimas de estupro no Brasil entre 2023 e 2024. Os dados fazem parte do Mapa da Segurança Pública de 2025, divulgado nesta quarta-feira (11) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Manaus entre as cidades com mais homicídios dolosos

Manaus aparece entre as cinco cidades com mais homicídios dolosos em 2024, com 666 casos, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (1.053), Salvador (864), Fortaleza (801) e Recife (583).

Feminicídios aumentam 30,43% no Amazonas

O estado teve um crescimento de 30,43% nos casos de feminicídio, passando de 23 para 30 ocorrências. Esse é o quarto maior aumento do país, atrás de Piauí (+42,86%), Maranhão (+38%) e Paraná (+34,57%).

Estupros crescem 42,91%, segundo maior aumento nacional

O número de vítimas de estupro no Amazonas subiu de 1.086 para 1.552, um aumento de 42,91%, ficando atrás apenas da Paraíba, que registrou crescimento de 100%.

Amazonas é 4º estado com maior apreensão de cocaína

O volume de cocaína apreendida no Amazonas cresceu 91,05% em 2024, somando 15.043 kg. O estado ocupa a 4ª posição nacional, atrás de São Paulo (47.926 kg), Mato Grosso (23.697 kg) e Amazonas.

SSP-AM explica aumento nos registros de estupro

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) atribui o aumento nos registros de estupro à expansão dos canais de denúncia e à maior confiança das vítimas em buscar apoio.

O trabalho integrado da Polícia Militar e da Polícia Civil nas áreas sensíveis do estado também contribui para isso.

Manaus conta com Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher e o apoio da Ronda Maria da Penha, que atua de forma ostensiva para proteger mulheres.

Plano Estadual combate violência contra a mulher

Em junho de 2025, a SSP-AM, junto com órgãos estaduais, municipais, Ministério Público, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa, assinou o Plano Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. O plano define metas e ações integradas para combater a violência de gênero.

Feminicídios em Manaus: todos os autores presos

Apesar do aumento de sete casos de feminicídio em 2024, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prendeu 100% dos autores. O Amazonas mantém uma das menores taxas absolutas de feminicídio no Brasil, com taxa de 1,41.

Apreensões recordes refletem investimentos e inteligência policial

Com investimentos em estrutura, armamento, tecnologia e lanchas blindadas, o Amazonas liderou a apreensão de entorpecentes na região Norte em 2024.

De janeiro a junho de 2025, as forças de segurança apreenderam mais de 24 toneladas de drogas — 20,2 toneladas de maconha e 3,9 toneladas de cocaína —, causando prejuízo estimado em R$ 410 milhões ao crime organizado.

Redução de homicídios: quarta queda consecutiva

O estado reduziu os homicídios em 30% no primeiro semestre de 2025, comparado a 2024, alcançando uma taxa de 16 mortes por 100 mil habitantes — meta prevista para 2030 no Plano Estadual.

O Amazonas figura entre as regiões com menores índices de homicídios do Norte e Nordeste.

Compromisso do governo com a segurança

A SSP-AM reforça que os números positivos refletem o empenho das forças de segurança em todo o estado, apoiadas pelo compromisso firme do Governo do Amazonas para combater a criminalidade e garantir a segurança da população.

Leia mais

Manaus completa 90 dias sem registros de feminicídios

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱