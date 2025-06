A Prefeitura de Manaus emitiu um alerta sobre a doença mão-pé-boca (MPB). A enfermidade, altamente contagiosa, afeta principalmente crianças com menos de cinco anos e lactantes.

Higiene é a principal forma de prevenção

Segundo a secretária Shádia Fraxe, a melhor forma de combater a doença é com hábitos rigorosos de higiene.

“A palavra-chave para o combate da doença pé-mão-boca é a higiene”, afirmou a titular da Semsa.

Ela orienta que lavar as mãos, especialmente na troca de fraldas, é essencial, pois o vírus pode ser eliminado nas fezes mesmo após o fim dos sintomas. Ambientes limpos e ventilados também são fundamentais.

Para desinfetar objetos, a recomendação é usar uma solução de água sanitária: uma colher de sopa diluída em quatro copos de água limpa.

Cuidados extras no ambiente escolar e doméstico

A higienização deve continuar após tosses, espirros ou ao assoar o nariz. Isso vale tanto para as crianças quanto para os cuidadores.

Ambientes como escolas e creches são os principais focos de transmissão, já que favorecem a disseminação do vírus.

“Essas condutas são fundamentais porque, embora geralmente seja uma doença leve, em alguns casos, ela pode evoluir para complicações mais graves”, alerta Graziela Andrade das Neves, gerente do Cievs Manaus.

Ela recomenda evitar objetos difíceis de higienizar, como pelúcias, durante surtos.

Como se transmite a doença mão-pé-boca

A doença se espalha por contato direto com secreções (respiratórias, feridas e fezes) e objetos contaminados. O vírus pode permanecer no organismo por semanas após o início dos sintomas.

Dica importante: descarte fraldas usadas em lixeiras com tampa para evitar a transmissão indireta.

(*) Com informações da assessoria

