Bebê com doença rara é transferido do AM para SP

Transferência aérea foi feita para o Hospital do Amor, em Barretos, referência nacional no tratamento de doenças autoimunes.

Um bebê de quatro meses com anemia hemolítica, uma doença autoimune rara, foi transferido na quinta-feira (22) para o Hospital do Amor, em Barretos (SP). A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A criança viajou em UTI aérea, acompanhada por equipe médica especializada e pelos pais. A transferência teve como objetivo garantir avaliação e tratamento em uma unidade de referência nacional.

“Essa ação conjunta garantiu o atendimento necessário com segurança e cuidado, demonstrando a eficácia da parceria entre as instituições do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou a secretária de Saúde, Nayara Maksoud.

Atuação integrada entre SES-AM e Hospital do Amor

A articulação envolveu uma atuação direta entre as equipes da SES-AM e do Hospital do Amor, resultando em um processo ágil e seguro para o transporte do bebê.

“Muito obrigada por todo o apoio e dedicação conosco. Eles estão a caminho, voando e já próximos de chegar a Barretos. Estamos preocupados, mas sabemos que vai dar tudo certo”, disse emocionada a avó, Ana Tomaz.

Família aguarda diagnóstico e início do tratamento

O pai da criança, Matheus Bezerra, demonstrou confiança na nova etapa do tratamento:

“Ainda estamos aguardando os resultados. Nossa expectativa é de que o diagnóstico seja feito o mais breve possível para iniciarmos o tratamento. Estamos confiantes.”

Programa TFD garante acesso a atendimento especializado

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um programa do SUS que assegura o acesso de pacientes a tratamentos de média e alta complexidade fora da cidade de origem. O programa oferece auxílio para transporte, hospedagem e alimentação do paciente e de um acompanhante.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Menino de 12 anos é transferido de Manaus para transplante de coração no Rio

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱