Neblina densa surpreende motoristas em Manaus nesta sexta-feira

Manaus (AM) – Uma forte neblina cobriu diversos pontos de Manaus nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13), principalmente na Zona Norte da cidade. Motoristas relataram dificuldades para dirigir devido à baixa visibilidade nas ruas.

Imagens compartilhadas por moradores em grupos de mensagens mostram a intensidade do fenômeno, pouco corriqueiro na capital. A neblina exigiu atenção redobrada dos condutores.

De acordo com especialistas, a neblina é provocada pelo processo de condensação: o vapor de água no ar se transforma em minúsculas gotas de água quando a temperatura do ar cai abaixo do ponto de orvalho e a umidade relativa atinge 100%. O fenômeno costuma ocorrer nas primeiras horas da manhã, quando o ar está mais frio.

A recomendação para os motoristas é manter os faróis acesos e reduzir a velocidade durante episódios como esse, a fim de evitar acidentes.

Previsão do clima

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo em Manaus nesta sexta-feira (13) é marcado por instabilidade atmosférica. A temperatura mínima registrada foi de 24°C, enquanto a máxima pode chegar a 33°C.

A umidade relativa do ar permanece elevada, com valores entre 75% e 98%, o que favorece a formação de neblina e chuvas isoladas.

Durante a manhã, o céu deve ficar com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde, são esperadas trovoadas em algumas áreas, e à noite o tempo continua nublado, com possibilidade de mais chuvas. Os ventos variam de calmos a moderados, com direção predominante de norte-noroeste pela manhã e leste-nordeste à noite.

