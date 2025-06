Lula supera Bolsonaro em emprego e moradia, mas perde em segurança, diz Datafolha

O Instituto Datafolha divulgou nesta sexta-feira (13) que 33% dos brasileiros consideram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pior que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no combate à inflação e na segurança pública.

Por outro lado, Lula aparece em vantagem nas áreas sociais. Para 35% dos entrevistados, ele conduz melhor a geração de empregos. Na educação, 34% também o avaliam como superior ao antecessor.

Lula também supera Bolsonaro nos temas de moradia e habitação, com 33% das respostas. Já no combate à pobreza, meio ambiente e saúde, os dois registram empate técnico, com 31% de avaliação favorável cada.

Entre os entrevistados, de 3% a 4% disseram não saber responder.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas em todo o país, entre os dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Combate à pobreza

Muito melhor: 9%

Melhor: 31%

Igual: 17%

Pior: 27%

Muito Pior: 13%

Não sabem: 3%

Geração de empregos

Muito melhor: 8%

Melhor: 35%

Igual: 18%

Pior: 25%

Muito Pior: 10%

Não sabem: 3%

Educação

Muito melhor: 8%

Melhor: 34%

Igual: 18%

Pior: 25%

Muito Pior: 12%

Não sabem: 3%

Meio ambiente

Muito melhor: 8%

Melhor: 31%

Igual: 20%

Pior: 25%

Muito Pior: 12%

Não sabem: 4%

Moradia e habitação

Muito melhor: 7%

Melhor: 33%

Igual: 22%

Pior: 23%

Muito Pior: 10%

Não sabem: 4%

Saúde

Muito melhor: 7%

Melhor: 31%

Igual: 20%

Pior: 28%

Muito Pior: 12%

Não sabem: 3%

Combate à inflação

Muito melhor: 5%

Melhor: 24%

Igual: 17%

Pior: 33%

Muito Pior: 17%

Não sabem: 4%

Segurança

Muito melhor: 5%

Melhor: 24%

Igual: 22%

Pior: 33%

Muito Pior: 13%

Não sabem: 3%

(*) Com informações da CNN Brasil.

Leia mais:

Popularidade de Lula cai em meio a crise política e econômica

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱