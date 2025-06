Ex-ministro de Bolsonaro é preso por ajudar Mauro Cid em plano de fuga para Portugal

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados nesta sexta-feira (13) no âmbito de uma investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) que apura uma tentativa do tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, de fugir do Brasil utilizando cidadania portuguesa.

Inicialmente, investigadores informaram à TV Globo que Cid havia sido preso. Minutos depois, a informação foi corrigida: o mandado de prisão teria sido revogado.

Segundo a PF e a PGR, a tentativa de fuga envolveria a ajuda direta do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, que chegou a ser preso nesta manhã em Recife (PE) por conta da mesma investigação. O ex-ministro teria atuado junto ao Consulado de Portugal na capital pernambucana, em maio de 2025, para viabilizar a emissão de um passaporte português para Mauro Cid.

Ainda conforme os investigadores, arquivos encontrados no celular de Cid indicam que ele já buscava a cidadania portuguesa desde janeiro de 2023.

Mauro Cid, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 29 acusados são réus por uma suposta tentativa de golpe de Estado que, segundo a PGR, visava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após sua vitória nas eleições presidenciais de 2022.

A operação desta sexta reforça a linha de investigação que aponta articulações paralelas envolvendo aliados do ex-presidente para escapar da Justiça brasileira. As diligências seguem em andamento.

Leia mais:

Moraes nega pedido e mantém Mauro Cid nos próximos interrogatórios do STF

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱