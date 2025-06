Braspress decola com operação própria para acelerar logística no Norte

A logística de cargas no Brasil ganhou um novo capítulo com o pouso inaugural da Braspress Air Cargo (BAC) em Manaus. A operação, que conecta regularmente o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), à capital do Amazonas, é o mais novo investimento da Braspress, uma das maiores empresas de transporte do país, e marca sua entrada definitiva no setor de aviação cargueira própria.

Com um investimento inicial superior a R$ 40 milhões, a nova rota promete reduzir drasticamente os prazos de entrega para a região Norte e posicionar a empresa como referência na integração logística entre o Sudeste e o Norte do Brasil.

“Esse é um passo que nasce do inconformismo. Mesmo com todo o esforço operacional, nossas cargas para Manaus levavam até 15 dias para chegar. Agora, com aeronaves e rotas próprias, estamos falando de até 48 horas”, afirma Urubatan Helou, diretor-presidente da Braspress.

A nova rota aérea, que opera sob o guarda-chuva da holding H&P Empreendimentos e Participações, contará inicialmente com dois aviões Boeing 737-400, com capacidade para transportar 20 toneladas cada. Um dos aviões funcionará em regime de prontidão para assegurar a regularidade das operações em caso de contingências.

Apesar da operação aérea própria ser uma novidade, a Braspress atua na região desde 1985, com a divisão Aeropress, especializada em logística rodoaérea. Hoje, a companhia conta com filiais ativas em Belém (PA) e Manaus (AM).

“Sempre adaptamos nossos serviços às especificidades da região. A geografia amazônica é desafiadora, e por isso operamos com modais rodoviário, fluvial, rodo-fluvial e rodoaéreo”, explica Urubatan. “O modal aéreo direto agora é um salto em eficiência, tempo e segurança”.

Essa integração entre diferentes meios de transporte é o que garante à empresa a flexibilidade necessária para atender diversos segmentos da economia, com destaque para eletrônicos, indústria farmacêutica, polo relojoeiro, peças de reposição e cargas de alto valor agregado.

A decisão de investir em aviação própria é estratégica não apenas para a redução de prazos, mas também para mitigar os riscos de roubo, extravio e atrasos, recorrentes nos modais fluviais e rodoviários que cortam grandes distâncias até o Amazonas. “Infelizmente, as rotas fluviais ainda têm registros de interceptações. O modal aéreo traz mais tranquilidade e proteção às cargas dos nossos clientes”, pontua o executivo.

Para o atendimento da nova demanda, a infraestrutura da empresa na capital amazonense foi ampliada. Além da contratação de uma equipe especializada para a operação aérea, melhorias na estrutura física também foram implementadas.

“Essa é uma operação que tende a crescer. Naturalmente, à medida que aumentarmos o volume, haverá necessidade de novas contratações e mais investimentos em infraestrutura local”, revela Helou.

SC Johnson aposta em sabão por recarga e reforça tendência global

A SC Johnson acaba de lançar sua primeira máquina de recarga de sabão na América do Norte, reforçando a tendência de consumo sustentável. A iniciativa permite que os consumidores reutilizem frascos, economizando até 93% de plástico e até 60% no preço final dos produtos. O modelo de recarga tem ganhado força no mercado global, que movimentou mais de US$ 45 bilhões em 2024, com expectativa de crescimento nos próximos anos. Empresas como Unilever, L’Oréal e Procter & Gamble também estão investindo nesse formato, que alia sustentabilidade, economia e inovação no varejo.

A disseminação das máquinas de recarga representa mais do que uma tendência de nicho: trata-se de uma nova lógica de consumo que une conveniência, economia e responsabilidade ambiental. Com potencial para reduzir significativamente o impacto da cadeia de embalagens descartáveis, a expansão desse modelo poderá contribuir de forma decisiva para os compromissos globais de redução de resíduos sólidos e emissão de gases de efeito estufa. Para o varejo e a indústria, trata-se de uma oportunidade estratégica de atender a um consumidor cada vez mais atento, consciente e exigente.

Amaggi compra terreno estratégico em Roraima e inicia projeto logístico com investimento de R$ 100 milhões

A Amaggi, gigante brasileira do agronegócio, adquiriu recentemente uma área de 140 quilômetros em Caracaraí (RR), às margens do rio Branco, e planeja construir um terminal hidroviário. A iniciativa, aponta o portal AgFeed, abre caminho para uma nova rota de escoamento de grãos no estado, que até então dependia de uma longa travessia rodoviária de 750 quilômetros até Manaus, comparte do trajeto em condições precárias de estrada. De acordo com a empresa, esta primeira fase já prevê um investimento de cerca de R$ 100 milhões, projetando uma operação-piloto para transportar de 60 mil a 70 mil toneladas de soja via hidrovia ainda em 2025. O novo terminal irá viabilizar uma logística mais rápida, barata e sustentável, pois permitirá substituir caminhões por barcaças capazes de navegar até Itacoatiara (AM), integrando a cadeia produtiva da região com o Amazonas, o que pode abrir excelentes oportunidades de negócios.

Similar do Ozempic na Argentina abre brecha para contrabando no Brasil

O Dutide, novo medicamento similar ao Ozempic lançado recentemente na Argentina pelo Laboratório Elea, chega ao mercado a impressionantes 80% mais barato que a versão de referência. A substância, com semaglutida, visa tratar diabetes tipo 2 e oferece uma formulação semanal, que simplifica o tratamento e atrai grande interesse dos consumidores.

Essa diferença de preço acentuada – combinada com a alta demanda por medicamentos como Ozempic e Wegovy – já estimula o surgimento de rotas informais de importação para o Brasil. Em plataformas como Facebook e YouTube, multiplicam-se orientações sobre como adquirir essas canetas no Paraguai ou Argentina, além de mencionar o Dutide como opção mais acessível.

O risco, porém, não é apenas econômico: sem regulamentação, o transporte dessas substâncias por vias não oficiais pode comprometer a segurança do paciente, a garantia de cadeia de frio e o controle sanitário. Especialistas alertam para o perigo de falsificações e uso indevido, além de eventuais problemas com Anvisa, caso esse tipo de prática se intensifique. Cuidado, o barato pode sair caro!

RÁPIDAS & BOAS

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) está com inscrições abertas até domingo (15/6) para participação em edital que irá disponibilizar 60 vagas para o curso gratuito ‘Capacitação em Cibersegurança e Monitoramento de dispositivos IoT’, voltado para indústrias. O edital está disponível no link (https://tinyurl.com/4bkpxc9s).

O Biorama está com inscrições abertas até domingo (15/06), e é destinado a startups ou pequenas empresas inovadoras, instituições de ciência e tecnologia, universidades ou centros de pesquisa e organizações desenvolvedoras de tecnologias sociais. Para informações e inscrições, consultar o link (https://tinyurl.com/2jk84ny4).

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, abriu as inscrições para o segundo ciclo do ‘Programa Salto Aceleradora’, voltado à capacitação de microempreendedores individuais (MEIs). Realizado em parceria com o ‘Impact Hub Manaus’, o programa oferece formação gratuita com mentorias, oficinas e imersões práticas. As inscrições seguem até segunda-feira (16/6) e podem ser feitas pelo link (https://tinyurl.com/bdff26wd).

Na quarta-feira (18/6), às 14h30, no Sebrae-AM, localizado na Av. Leonardo Malcher, nº 924 – Centro, acontecerá a rodada do ‘CBIC Indicadores Regionais a Manaus (AM)’, iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e que apresentará dados inéditos sobre a construção civil na Região Norte. Mais informações pelo telefone (61) 9 8206-4789.

