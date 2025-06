Positivo Tecnologia aposta em inovação e reforça papel estratégico da planta de Manaus

Positivo vem consolidando sua presença como uma das principais forças do setor industrial de tecnologia no país

Entre janeiro e novembro de 2024, o Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou um faturamento de R$ 188,44 bilhões, representando um crescimento expressivo de 15,47% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados fornecidos pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Esse desempenho, mostra que – apesar dos desafios – o PIM segue em bom desempenho e contribuindo para essa performance está a Positivo Tecnologia.

Instalada há 16 anos em Manaus, a Positivo vem consolidando sua presença como uma das principais forças do setor industrial de tecnologia no país. Com duas unidades – a fábrica da própria Positivo Tecnologia e a Boreo Componentes, voltada à produção de placas-mãe – a empresa ocupa uma área total de 42 mil metros quadrados na capital amazonense e emprega cerca de 1.300 colaboradores.

A relevância da operação manauara é estratégica para a companhia. “A planta de Manaus é uma das mais importantes para a Positivo Tecnologia. Ela desempenha um papel central na nossa estratégia de crescimento, contribuindo diretamente para o aumento da capacidade produtiva, inovação e competitividade da empresa no mercado nacional”, destaca Edson Toffoli, diretor industrial da Positivo Tecnologia.

Desde sua implantação em 2008, a fábrica tem evoluído em escala e complexidade. Hoje, são fabricados em Manaus notebooks, tablets e smartphones das marcas Positivo e VAIO, além de máquinas de pagamento e componentes eletrônicos. A Boreo, por sua vez, se dedica à produção de placas-mãe, essenciais para os dispositivos computacionais.

A unidade de Manaus também tem se destacado pelo nível tecnológico de alguns de seus projetos. Um dos maiores orgulhos da planta foi a industrialização de servidores de alto desempenho para supercomputadores.

“Fizemos aqui, por exemplo, os servidores utilizados no projeto Pégasus, que é um dos maiores supercomputadores do mundo e foi desenvolvido para atender demandas da indústria de petróleo. Essa experiência mostra a capacidade da nossa equipe de entregar soluções robustas e altamente especializadas”, ressalta Edson.

De olho no futuro, a planta vem investindo fortemente em automação, visão computacional e robótica, seguindo os pilares da chamada Indústria 4.0. “Temos uma equipe dedicada exclusivamente à inovação industrial. Trabalhamos em parceria com institutos de pesquisa da região para desenvolver soluções que melhorem nossa eficiência e a qualidade dos nossos produtos. Já fizemos investimentos expressivos em ativos de automação e temos novas aplicações programadas para 2025”, revela o executivo.

Segundo Edson, o uso de softwares de gestão e o desenvolvimento de máquinas próprias para a produção e os testes são exemplos concretos do quanto a Positivo tem investido para manter sua estrutura em Manaus atualizada e competitiva. “Estamos sempre buscando o equilíbrio entre inovação e sustentabilidade, e isso passa por manter a fábrica como um ambiente moderno, automatizado e conectado”.

O executivo também afirma queestar na Zona Franca de Manaus traz vantagens competitivas. “A localização da fábrica nos permite ganhos logísticos e fiscais relevantes. Isso se traduz em mais agilidade no atendimento ao mercado e maior eficiência nos processos produtivos. Manaus nos oferece um ecossistema industrial consolidado, com fornecedores locais, centros de pesquisa e políticas de incentivo que favorecem a inovação”.

Tecnologia e tradição impulsionam a bioeconomia na RDS do Uatumã

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Uatumã deu um passo importante para o fortalecimento da bioeconomia no Amazonas com a modernização de sua miniusina de óleos vegetais. A iniciativa faz parte do projeto ‘Green Harvest’, desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) em parceria com o Idesam e a Inatú Amazônia, com apoio financeiro do PPBio e da Embrapii.

A nova estrutura, entregue no final do mês de maio, introduz um sistema de automação que aumenta a eficiência e a qualidade no beneficiamento de óleos vegetais e essenciais. Mais do que inovação tecnológica, o projeto representa uma estratégia de valorização dos saberes tradicionais, geração de renda para comunidades ribeirinhas e abertura de novos mercados para produtos da floresta.

Com a produção concentrada nos municípios de Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, a modernização da miniusina beneficia diretamente cerca de 250 famílias da região, conectando sustentabilidade, ciência e desenvolvimento econômico. O ‘Green Harvest’ se consolida como um modelo replicável de bioeconomia aplicada na Amazônia, com potencial para inspirar outras iniciativas voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais.

Startups promovem a modernização do transporte fluvial na Amazônia

Com o lançamento do aplicativo ‘Acquaway’, desenvolvido por uma startup brasileira voltada à navegação inteligente, o transporte nos rios da Amazônia dá mais um passo rumo à inovação. O app gratuito reúne dados de maré, balizamento, clima e rotas, oferecendo informações em tempo real para barqueiros e operadores, contribuindo para viagens mais seguras e eficientes.

Essa solução integra um cenário promissor de modernização da mobilidade fluvial na região. Startups como a ‘Navegam’, que digitalizou a venda de passagens em dezenas de municípios, e a ‘E-UBÁ Amazônia’, que aposta em barcos elétricos movidos a energia limpa, estão revolucionando a forma como pessoas e cargas circulam pelos rios. Já a ‘Navtech Solutions’ lançou o app Ubá, que conecta passageiros e embarcações, enquanto a ‘AeroRiver’ projeta veículos híbridos entre barcos e aviões para otimizar o tempo de deslocamento.

Essas iniciativas refletem uma transformação real na logística amazônica: mais conectividade, conforto, sustentabilidade e oportunidades econômicas para comunidades ribeirinhas antes isoladas. A tecnologia está, aos poucos, encurtando distâncias e redesenhando o futuro da mobilidade na floresta.

PLMX acelera digitalização no Polo Industrial de Manaus

A atuação da PLMX como catalisadora da transformação digital no Polo Industrial de Manaus (PIM) ganhou destaque durante um jantar promovido pela empresa em parceria com a Siemens. Reunindo executivos, empresários e representantes de diferentes segmentos industriais – como eletroeletrônicos, plásticos, automotivo e polo de duas rodas – o evento apresentou soluções tecnológicas aplicadas à indústria e fomentou o debate sobre inovação prática e personalizada.

Especializada em integrar pessoas, processos e sistemas, a PLMX vem se consolidando como uma parceira estratégica para empresas da região que buscam aumentar sua eficiência e competitividade por meio da digitalização.

Com foco na superação de resistências e na construção de soluções sob medida, a PLMX vem desempenhando um papel decisivo na modernização do PIM. Sua atuação não apenas aproxima a indústria de tecnologias de ponta, mas também contribui para o fortalecimento de um ecossistema colaborativo entre empresas, governo e universidades, essencial para o futuro da inovação na região.

RÁPIDAS & BOAS

No sábado (7/6) acontece a ‘Caravana do Bem Am Uiara’, uma ação social entre o Uiara Amazon Resort e a Caravana do Bem AM, que ocorrerá na comunidade do Cueiras, próximo ao Estreito. A iniciativa levará uma equipe robusta de voluntários, formada por médicos de diversas especialidades, psicólogos, dentistas na área preventiva, terapeutas e psicólogos, práticas integrativas, dentre outros, para atendimento à comunidade local.

Na segunda-feira (9/6), às 10h, ocorrerá a primeira ‘Assembleia Geral de 2025 do Polo BioAmazonas’, voltada para o setor de fitoterápicos. O evento é virtual e será transmitido pela plataforma Google Meet, podendo ser acompanhado por meio do link ( https://tinyurl.com/4r3n9w82).

Na quarta-feira (11/6), das 18h às 23h, no Casarão da Inovação Cassina acontece a primeira edição do ‘HackTown On The Road Manaus’, encontro para unir startups, executivos de grandes empresas, investidores e representantes da comunidade local. O evento é gratuito e as inscrições estão sendo realizados pelo link (https://tinyurl.com/4tyh64kx).

